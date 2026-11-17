Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Opolu

Jakość powietrza w naszym mieście została dziś oceniona jako dobra, a poziom pyłów zawieszonych utrzymuje się na bardzo niskim poziomie. Umiarkowane temperatury oraz ruch powietrza skutecznie zapobiegają gromadzeniu się dymu z domowych pieców i spalin samochodowych przy ziemi. Dzięki temu zanieczyszczenia nie kumulują się w dolnych partiach atmosfery, co pozwala nam cieszyć się świeżym otoczeniem.

To doskonały moment na przewietrzenie mieszkań oraz zaplanowanie spaceru czy aktywności fizycznej poza domem. Zarówno poranne wyjście z dzieckiem, jak i popołudniowy trening będą dziś w pełni bezpieczne i komfortowe dla zdrowia.

Jak odczytywać dzisiejsze (17.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Aby dobrze zinterpretować poniższe odczyty, warto przypomnieć obowiązujące normy bezpieczeństwa. Dla większych cząsteczek pyłu PM10 polska dobowa norma ustalona przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) wynosi 50 µg/m³. W przypadku drobnijszego pyłu PM2.5 norma roczna to 20 µg/m³, natomiast Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca, aby jego stężenie dobowe nie przekraczało 15 µg/m³.

Oto szczegółowe pomiary zarejestrowane na lokalnej stacji pomiarowej:

Stacja Opole, ul. Koszyka (pomiar z godziny 08:00): stężenie pyłu PM10 wyniosło 12.5 µg/m³ (indeks dla tego pyłu: bardzo dobry), natomiast stężenie pyłu PM2.5 osiągnęło poziom 8.8 µg/m³.

Dzisiejsze stężenie pyłu PM10 stanowi zaledwie 25% dopuszczalnej normy dobowej GIOŚ, co oznacza wysoki zapas bezpieczeństwa. Z kolei poziom pyłu PM2.5 w Opolu pozostaje znacznie poniżej rygorystycznych limitów zalecanych przez WHO. Mieszkańcy miasta mogą więc bez obaw korzystać ze sprzyjającej aury.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to niebezpieczna, toksyczna mgła, która powstaje z połączenia wilgotnego powietrza oraz zanieczyszczeń – głównie dymu ze spalanego w piecach węgla czy drewna oraz spalin z rur wydechowych. W bezwietrzne dni te szkodliwe cząsteczki zostają zablokowane blisko ziemi niczym pod niewidzialną pokrywką, co utrudnia oddychanie. Złota zasada każdego mieszkańca brzmi: zawsze sprawdzaj wskaźnik jakości powietrza przed wyjściem na trening lub długi spacer, zwłaszcza jeśli jesteś w grupie wrażliwej, czyli opiekujesz się dziećmi, seniorami lub chorujesz na serce i płuca.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie