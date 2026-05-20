Dni Nysy 2026 – trzy dni muzyki, emocji i wyjątkowej atmosfery!

2026-05-20 8:05 Materiał sponsorowany

Już w dniach 22–24 maja 2026 roku Nysa ponownie stanie się muzycznym i rozrywkowym sercem regionu. Mieszkańców oraz turystów czeka wyjątkowy weekend pełen koncertów, rodzinnych atrakcji i niezapomnianych wydarzeń. Tegoroczne Dni Nysy zapowiadają się niezwykle widowiskowo i z pewnością dostarczą wielu pozytywnych emocji. Przez trzy dni miasto wypełni muzyka, dobra energia oraz atmosfera wspólnego świętowania. Organizator – Gmina Nysa – przygotował bogaty program wydarzeń skierowany do osób w każdym wieku – zarówno rodzin z dziećmi, młodzieży, jak i wszystkich miłośników dobrej zabawy.

Dwie sceny i mnóstwo atrakcji

Tegoroczne święto miasta odbywać się będzie w dwóch głównych lokalizacjach:

  • w Rynku w Nysie,
  • na parkingu przed Halą Sportowo-Widowiskową przy ul. Sudeckiej.

To właśnie przy Hali Sportowo-Widowiskowej odbędą się największe koncerty i wydarzenia muzyczne, które co roku przyciągają tysiące uczestników.

Gwiazdy Dni Nysy 2026

Na scenie wystąpią artyści reprezentujący różne muzyczne style i pokolenia. Publiczność usłyszy największe przeboje oraz wyjątkowe koncertowe aranżacje. Wśród gwiazd tegorocznej edycji pojawią się:

  • Paluch
  • Kasia Kowalska
  • Wojciech Baranowski
  • T.Love

Każdy koncertowy wieczór będzie okazją do wspólnej zabawy, śpiewania największych hitów i przeżywania niezapomnianych muzycznych emocji.

Atrakcje przy Hali Sportowo-Widowiskowej

Gmina Nysa zadbała również o liczne atrakcje towarzyszące. Na uczestników wydarzenia czekać będą między innymi:

  • wesołe miasteczko,
  • strefy zabaw i animacji dla dzieci,
  • strefy gastronomiczne,
  • konkursy i wydarzenia sportowe,
  • wieczorne afterparty,
  • dodatkowe niespodzianki i atrakcje dla całych rodzin.
Dni Nysy 2026

i

Autor: Nysa/ Materiały prasowe

Atrakcje na nyskim Rynku

Dni Nysy to nie tylko koncerty. W centrum miasta również nie zabraknie wydarzeń i aktywności dla mieszkańców oraz odwiedzających. W programie znajdą się między innymi:

  • Jarmark Produktów Lokalnych,
  • występy dzieci i młodzieży,
  • prezentacje amatorskich grup artystycznych,
  • animacje rodzinne,
  • strefy rekreacyjne i atrakcje dla najmłodszych.

To doskonała okazja, aby spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, poznać lokalnych twórców oraz poczuć wyjątkowy klimat miasta.

Wspólne świętowanie w sercu Nysy

Dni Nysy od lat należą do najważniejszych wydarzeń plenerowych w regionie i przyciągają tysiące uczestników. To czas spotkań, integracji mieszkańców oraz wspólnego celebrowania lokalnej kultury i tradycji.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców oraz turystów do wspólnego świętowania i korzystania z przygotowanych atrakcji. Ten majowy weekend z pewnością będzie pełen uśmiechu, dobrej energii i wspomnień, które pozostaną na długo.

Do zobaczenia na Dniach Nysy 2026!

Zaprasza Kordian Kolbiarz Burmistrz Nysy.