Dni Nysy 2026 – trzy dni muzyki, emocji i wyjątkowej atmosfery!

Dwie sceny i mnóstwo atrakcji
Tegoroczne święto miasta odbywać się będzie w dwóch głównych lokalizacjach:
- w Rynku w Nysie,
- na parkingu przed Halą Sportowo-Widowiskową przy ul. Sudeckiej.
To właśnie przy Hali Sportowo-Widowiskowej odbędą się największe koncerty i wydarzenia muzyczne, które co roku przyciągają tysiące uczestników.
Gwiazdy Dni Nysy 2026
Na scenie wystąpią artyści reprezentujący różne muzyczne style i pokolenia. Publiczność usłyszy największe przeboje oraz wyjątkowe koncertowe aranżacje. Wśród gwiazd tegorocznej edycji pojawią się:
- Paluch
- Kasia Kowalska
- Wojciech Baranowski
- T.Love
Każdy koncertowy wieczór będzie okazją do wspólnej zabawy, śpiewania największych hitów i przeżywania niezapomnianych muzycznych emocji.
Atrakcje przy Hali Sportowo-Widowiskowej
Gmina Nysa zadbała również o liczne atrakcje towarzyszące. Na uczestników wydarzenia czekać będą między innymi:
- wesołe miasteczko,
- strefy zabaw i animacji dla dzieci,
- strefy gastronomiczne,
- konkursy i wydarzenia sportowe,
- wieczorne afterparty,
- dodatkowe niespodzianki i atrakcje dla całych rodzin.
Atrakcje na nyskim Rynku
Dni Nysy to nie tylko koncerty. W centrum miasta również nie zabraknie wydarzeń i aktywności dla mieszkańców oraz odwiedzających. W programie znajdą się między innymi:
- Jarmark Produktów Lokalnych,
- występy dzieci i młodzieży,
- prezentacje amatorskich grup artystycznych,
- animacje rodzinne,
- strefy rekreacyjne i atrakcje dla najmłodszych.
To doskonała okazja, aby spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, poznać lokalnych twórców oraz poczuć wyjątkowy klimat miasta.
Wspólne świętowanie w sercu Nysy
Dni Nysy od lat należą do najważniejszych wydarzeń plenerowych w regionie i przyciągają tysiące uczestników. To czas spotkań, integracji mieszkańców oraz wspólnego celebrowania lokalnej kultury i tradycji.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców oraz turystów do wspólnego świętowania i korzystania z przygotowanych atrakcji. Ten majowy weekend z pewnością będzie pełen uśmiechu, dobrej energii i wspomnień, które pozostaną na długo.
Do zobaczenia na Dniach Nysy 2026!
Zaprasza Kordian Kolbiarz Burmistrz Nysy.