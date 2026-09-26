Dramatyczny wypadek w centrum Opola. Samochód wjechał w pieszych

Martyna Urban
Martyna Urban
2026-09-26 12:30

Chwile grozy w centrum Opola. Dwa samochody zderzyły się na skrzyżowaniu ulic Ozimskiej i Reymonta, a jeden z pojazdów po zderzeniu wjechał na chodnik. Tam uderzył w pieszych. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe. Według najnowszych informacji poszkodowane zostały osoby znajdujące się w rejonie chodnika.

Karetka pogotowia na sygnale obok czarnego samochodu. O wypadku w centrum Opola przeczytasz na Eska Opole.
Autor: Tadeusz Mróz zdj. ilustracyjne

Dramatyczny wypadek w centrum Opola

Do groźnego wypadku doszło w sobotę, 26 września, przed południem w centrum Opola. Około godziny 10 służby otrzymały zgłoszenie dotyczące zderzenia dwóch samochodów na skrzyżowaniu ulic Ozimskiej i Reymonta.

W zdarzeniu uczestniczyły Toyota i Seat. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że jeden z kierowców miał nie ustąpić pierwszeństwa przejazdu. Doszło do zderzenia, po którym jeden z samochodów został odrzucony na chodnik.

Jak przekazał mł. asp. Karol Maryszczak z opolskiej policji, w wyniku zdarzenia poszkodowana została co najmniej jedna osoba. Pomoc rannej osobie została udzielona na miejscu, po czym została przetransportowana do szpitala. 

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Samochód wjechał w pieszych

Z informacji przekazanych przez straż pożarną wynika, że sytuacja była szczególnie niebezpieczna, ponieważ uderzony pojazd znalazł się na chodniku, gdzie znajdowali się przechodnie.

— Doszło do zderzenia dwóch pojazdów osobowych, którymi podróżowało łącznie cztery osoby. W wyniku tego zdarzenia jeden z pojazdów po prostu zmienił kurs jazdy, wjechał w dwóch przechodniów, którzy znajdowali się na pobliskim chodniku — przekazał redakcji ESKI st. kpt. Paweł Kolera, oficer prasowy Komendanta Miejskiego PSP w Opolu.

Według przekazanych przez straż informacji ich życiu nie zagrażało niebezpieczeństwo. Na razie nie są znane wszystkie szczegóły dotyczące stanu osób poszkodowanych. Służby nadal prowadziły działania na miejscu wypadku.

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Pięć zastępów straży na miejscu

Skala zdarzenia sprawiła, że na miejsce skierowano znaczne siły ratunkowe. Do działań zadysponowano pięć zastępów straży pożarnej. Początkowo na miejscu pracowały cztery zastępy, a później działania kontynuował jeden z nich.

W centrum Opola pracowali również policjanci, którzy zabezpieczali miejsce zdarzenia i ustalali dokładny przebieg wypadku. Po zderzeniu przejazd w rejonie skrzyżowania był utrudniony. Około godziny 11:15 droga pozostawała nieprzejezdna.

Policja będzie teraz szczegółowo wyjaśniać, dlaczego doszło do zderzenia Toyoty i Seata oraz w jakich dokładnie okolicznościach jeden z samochodów znalazł się na chodniku, uderzając w pieszych.

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