Fala hejtu wylała się na maturzystów z opolskiej dziewiątki

Pod nagraniem szybko pojawiły się setki komentarzy. Część internautów uznała występ za „upokarzający” i „niestosowny”, inni stanęli w obronie maturzystów, zwracając uwagę na rosnący problem hejtu i braku akceptacji dla odmienności.
"Miała być zabawa i mieliśmy się z tego śmiać, a robią z tego niepotrzebna aferę. My nawet nie mamy pojęcia, kto to wstawił".- mówi jedna z maturzystek.
"Hejt w stronę chłopaków nie jest słuszny, to była tylko zabawa".- dodaje inna uczennica
Dyrekcja Liceum nie chce komentować sprawy. Przynajmniej na razie.