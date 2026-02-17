Fala hejtu wylała się na maturzystów z opolskiej dziewiątki

Patrycja Śmigielska
2026-02-17 15:02

Do internetu wyciekł filmik z ich studniówki z pokazem tanecznym kilku uczniów. Chłopcom oberwało się za ich stylizacje - spódniczki i rajstopy. Zdaniem wielu internautów to upokarzające. Pytanie, czy spódniczki, czy raczej... takie komentarze.

Dzieci bez social mediów? Kolejny kraj szykuje ostrzejsze prawo

i

Autor: Freepik.com

Pod nagraniem szybko pojawiły się setki komentarzy. Część internautów uznała występ za „upokarzający” i „niestosowny”, inni stanęli w obronie maturzystów, zwracając uwagę na rosnący problem hejtu i braku akceptacji dla odmienności.

"Miała być zabawa i mieliśmy się z tego śmiać, a robią z tego niepotrzebna aferę. My nawet nie mamy pojęcia, kto to wstawił".- mówi jedna z maturzystek. 

"Hejt w stronę chłopaków nie jest słuszny, to była tylko zabawa".- dodaje inna uczennica

Dyrekcja Liceum nie chce komentować sprawy. Przynajmniej na razie.

Przeczytaj także:
Masturbował się na basenie w Opolu. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolnośc…
Opole Radio ESKA Google News
Quiz - czy myślisz tak, jak sztuczna inteligencja? Sprawdź, kto wygra - ty czy Al
Pytanie 1 z 14
Kiedy słyszysz słowo „kot”, najpierw myślisz o:
hejt
studniówka
opolskie