Masturbował się na basenie w Opolu. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Patrycja Śmigielska 14:34

49-letni mężczyzna masturbował się w obecności chłopca na jednym z miejskich basenów w Opolu. Miał mu też pokazywać materiały pornograficzne. O wszystkim dowiedzieli się opiekunowie chłopca.

i Autor: Anna Kisiel