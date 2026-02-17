Masturbował się na basenie w Opolu. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Patrycja Śmigielska
2026-02-17 14:34

49-letni mężczyzna masturbował się w obecności chłopca na jednym z miejskich basenów w Opolu. Miał mu też pokazywać materiały pornograficzne. O wszystkim dowiedzieli się opiekunowie chłopca.

Nowe fakty w sprawie ataku nożownika w Zakopanem! Policja odwołuje obławę. Co naprawdę stało się na Olczy?

i

Autor: Anna Kisiel

Mężczyzna usłyszał już zarzut.

"Zawiadomienie przedstawicieli ustawowych małoletniego doprowadziło do zatrzymania mężczyzny oraz przedstawienia mu zarzutu prezentowania treści pornograficznych w sposób narzucający ich odbiór w miejscu publicznym." - mówi Stanisław Bar z opolskiej prokuratury.

Mężczyzna nie przyznał się, potwierdził jedynie, że przebywał w tym czasie na basenie.

"Wobec podejrzanego prokurator zastosował dozór policji połączony m.in.  z zakazem przebywania w miejscach rekreacji, uprawnia sportu przez osoby małoletnie." - mówi Stanisław Bar z opolskiej prokuratury.

Grozi mu do kara do 3 lat pozbawienia wolności.

opole
basen
prokuratorskie zarzuty