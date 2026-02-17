Masturbował się na basenie w Opolu. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Mężczyzna usłyszał już zarzut.
"Zawiadomienie przedstawicieli ustawowych małoletniego doprowadziło do zatrzymania mężczyzny oraz przedstawienia mu zarzutu prezentowania treści pornograficznych w sposób narzucający ich odbiór w miejscu publicznym." - mówi Stanisław Bar z opolskiej prokuratury.
Mężczyzna nie przyznał się, potwierdził jedynie, że przebywał w tym czasie na basenie.
"Wobec podejrzanego prokurator zastosował dozór policji połączony m.in. z zakazem przebywania w miejscach rekreacji, uprawnia sportu przez osoby małoletnie." - mówi Stanisław Bar z opolskiej prokuratury.
Grozi mu do kara do 3 lat pozbawienia wolności.