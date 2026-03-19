Festiwal Zabawy OpolBrick 2026. To będzie weekend pełen kreatywności!

Festiwal Zabawy OpolBrick 2026 w CWK

Już 28-29 marca 2026 roku hala CWK Opole zmieni się w miejsce przepełnione kolorowymi klockami. Właśnie wtedy odbędzie się bowiem Festiwal Zabawy OpolBrick 2026. Jak informują sami organizatorzy, festiwal to dwudniowe święto pełne wyobraźni, które zamieni Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu w interaktywne centrum rozrywki. Uczestnicy wydarzenia będą mogli przekonać się, jak miliony małych elementów klocków potrafią stworzyć coś wyjątkowego.

OpolBrick 2026 program. Gwiezdne wojny, rycerze i wielkie emocje

Jedną z największych atrakcji będzie Galaktyczna Strefa Star Wars, która przeniesie odwiedzających w sam środek kosmicznej sagi. W programie znalazły się m.in.:

Wioska Mandalorian, gdzie będzie można spotkać legendarnych łowców nagród,

widowiskowa arena walk Jedi oraz Świątynia Sithów,

imponujące wystawy złożone z tysięcy figurek i ogromnych modeli statków kosmicznych.

To jednak dopiero początek. Organizatorzy przygotowali również niezwykłe widowisko łączące różne epoki i światy. Na specjalnej arenie zobaczymy pojedynki na prawdziwe miecze, pokazy średniowiecznych technik walki oraz wierne repliki historycznego uzbrojenia.

LEGO dla kolekcjonerów i fanów unikatów

Dla miłośników rzadkich zestawów przygotowano Strefę Kolekcjonerską (Market). To miejsce, gdzie będzie można znaleźć:

unikatowe zestawy LEGO,

wycofane z produkcji modele,

rzadkie figurki i akcesoria.

Swoją ofertę zaprezentują sprzedawcy z całej Polski, co czyni tę strefę prawdziwym rajem dla kolekcjonerów.

Retro, roboty i nowoczesna edukacja

OpolBrick to także spotkanie przeszłości z przyszłością. W specjalnej strefie technologicznej uczestnicy będą mogli:

zagrać w klasyczne gry na komputerach Amiga, Atari czy Commodore,

wziąć udział w warsztatach programowania i robotyki,

obserwować emocjonujące zawody robotów LEGO, takie jak SUMO czy Smash Bots.

OpolBrick 2026. Potężne maszyny z klocków LEGO

Ogromne wrażenie zrobi również strefa LEGO Technic, w której królują zaawansowane modele maszyn budowlanych. W programie znalazły się:

dynamiczne pokazy koparek, dźwigów i wywrotek,

prezentacje skomplikowanych mechanizmów i układów napędowych,

możliwość sterowania modelami dzięki technologii Bluetooth i Control+.

Warto wspomnieć, że podczas trwania festwialu uczestnicy będą mogli brać udział w warsztatach, podczas których np. zbudują własne konstrukcje pod okiem ekspertów.

Festiwal Zabawy OpolBrick 2026 - spotkaj gwiazdy LEGO i internetowych twórców

Na głównej scenie przez oba dni festiwalu zaplanowano spotkania z najpopularniejszymi twórcami i uczestnikami programów LEGO Masters. Wśród gości pojawią się m.in.:

Ciocia od Klocków – Joanna Krysztoforska

Maciek i Klocki – Maciej Kośmicki.

Lukas Data – Łukasz Więcek Prowadzący OpolBrick.

Mayster – Łukasz Górecki Zwycięzca LEGO Masters.

FiranBrick – Artur Godlewski.

BrickFun – Kamil Ładziak.

Klockorożec – Piotr Rybak.

Patryk Bejnarowicz – Zwycięzca LEGO Masters.

Fanka Klocków – Zuzanna Wojtkowska.

Pan Łukasz – Łukasz Jurek Międzynarodowy mistrz robotyki.

Radius – DarthAlmostLord – Radosław Kubiak.

Bartosz Sasiński – Zwycięzca LEGO Masters.

Gold Bricks Collection – Michał Polak

Jakub Obstoi – DJ.