Festiwal Zabawy OpolBrick 2026. To będzie weekend pełen kreatywności!

Anastazja Lisowska
2026-03-19 12:04

Już w ostatni weekend marca 2026 roku Opole stanie się prawdziwą stolicą kreatywnej zabawy. Wszystko ze względu na odbywający się tam Festiwal Zabawy OpolBrick. Dwudniowe wydarzenie wypełni Centrum Wystawienniczo-Kongresowe (CWK) po brzegi niezwykłymi atrakcjami. Na uczestników czekają miliony elementów, spektakularne makiety i wiele więcej!

Festiwal OpolBrick

Autor: Facebook OpolBrick/ Facebook Festiwal OpolBrick
Festiwal Zabawy OpolBrick 2026 w CWK

Już 28-29 marca 2026 roku hala CWK Opole zmieni się w miejsce przepełnione kolorowymi klockami. Właśnie wtedy odbędzie się bowiem Festiwal Zabawy OpolBrick 2026. Jak informują sami organizatorzy, festiwal to dwudniowe święto pełne wyobraźni, które zamieni Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu w interaktywne centrum rozrywki. Uczestnicy wydarzenia będą mogli przekonać się, jak miliony małych elementów klocków potrafią stworzyć coś wyjątkowego.

Polecany artykuł:

Jezioro z przezroczystą wodą znajduje się w Polsce. Wygląda jak tropikalna lagu…

OpolBrick 2026 program. Gwiezdne wojny, rycerze i wielkie emocje

Jedną z największych atrakcji będzie Galaktyczna Strefa Star Wars, która przeniesie odwiedzających w sam środek kosmicznej sagi. W programie znalazły się m.in.:

  • Wioska Mandalorian, gdzie będzie można spotkać legendarnych łowców nagród,
  • widowiskowa arena walk Jedi oraz Świątynia Sithów,
  • imponujące wystawy złożone z tysięcy figurek i ogromnych modeli statków kosmicznych.

To jednak dopiero początek. Organizatorzy przygotowali również niezwykłe widowisko łączące różne epoki i światy. Na specjalnej arenie zobaczymy pojedynki na prawdziwe miecze, pokazy średniowiecznych technik walki oraz wierne repliki historycznego uzbrojenia.

LEGO dla kolekcjonerów i fanów unikatów

Dla miłośników rzadkich zestawów przygotowano Strefę Kolekcjonerską (Market). To miejsce, gdzie będzie można znaleźć:

  • unikatowe zestawy LEGO,
  • wycofane z produkcji modele,
  • rzadkie figurki i akcesoria.

Swoją ofertę zaprezentują sprzedawcy z całej Polski, co czyni tę strefę prawdziwym rajem dla kolekcjonerów.

Retro, roboty i nowoczesna edukacja

OpolBrick to także spotkanie przeszłości z przyszłością. W specjalnej strefie technologicznej uczestnicy będą mogli:

  • zagrać w klasyczne gry na komputerach Amiga, Atari czy Commodore,
  • wziąć udział w warsztatach programowania i robotyki,
  • obserwować emocjonujące zawody robotów LEGO, takie jak SUMO czy Smash Bots.

OpolBrick 2026. Potężne maszyny z klocków LEGO

Ogromne wrażenie zrobi również strefa LEGO Technic, w której królują zaawansowane modele maszyn budowlanych. W programie znalazły się:

  • dynamiczne pokazy koparek, dźwigów i wywrotek,
  • prezentacje skomplikowanych mechanizmów i układów napędowych,
  • możliwość sterowania modelami dzięki technologii Bluetooth i Control+.

Warto wspomnieć, że podczas trwania festwialu uczestnicy będą mogli brać udział w warsztatach, podczas których np. zbudują własne konstrukcje pod okiem ekspertów.

Festiwal Zabawy OpolBrick 2026 - spotkaj gwiazdy LEGO i internetowych twórców

Na głównej scenie przez oba dni festiwalu zaplanowano spotkania z najpopularniejszymi twórcami i uczestnikami programów LEGO Masters. Wśród gości pojawią się m.in.:

  • Ciocia od Klocków – Joanna Krysztoforska
  • Maciek i Klocki – Maciej Kośmicki.
  • Lukas Data – Łukasz Więcek Prowadzący OpolBrick.
  • Mayster – Łukasz Górecki Zwycięzca LEGO Masters.
  • FiranBrick – Artur Godlewski.
  • BrickFun – Kamil Ładziak.
  • Klockorożec – Piotr Rybak.
  • Patryk Bejnarowicz – Zwycięzca LEGO Masters.
  • Fanka Klocków – Zuzanna Wojtkowska.
  • Pan Łukasz – Łukasz Jurek Międzynarodowy mistrz robotyki.
  • Radius – DarthAlmostLord – Radosław Kubiak.
  • Bartosz Sasiński – Zwycięzca LEGO Masters.
  • Gold Bricks Collection – Michał Polak
  • Jakub Obstoi – DJ.
