Festiwal Zabawy OpolBrick 2026. To będzie weekend pełen kreatywności!

Festiwal Zabawy OpolBrick 2026 w CWK
Już 28-29 marca 2026 roku hala CWK Opole zmieni się w miejsce przepełnione kolorowymi klockami. Właśnie wtedy odbędzie się bowiem Festiwal Zabawy OpolBrick 2026. Jak informują sami organizatorzy, festiwal to dwudniowe święto pełne wyobraźni, które zamieni Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu w interaktywne centrum rozrywki. Uczestnicy wydarzenia będą mogli przekonać się, jak miliony małych elementów klocków potrafią stworzyć coś wyjątkowego.
OpolBrick 2026 program. Gwiezdne wojny, rycerze i wielkie emocje
Jedną z największych atrakcji będzie Galaktyczna Strefa Star Wars, która przeniesie odwiedzających w sam środek kosmicznej sagi. W programie znalazły się m.in.:
- Wioska Mandalorian, gdzie będzie można spotkać legendarnych łowców nagród,
- widowiskowa arena walk Jedi oraz Świątynia Sithów,
- imponujące wystawy złożone z tysięcy figurek i ogromnych modeli statków kosmicznych.
To jednak dopiero początek. Organizatorzy przygotowali również niezwykłe widowisko łączące różne epoki i światy. Na specjalnej arenie zobaczymy pojedynki na prawdziwe miecze, pokazy średniowiecznych technik walki oraz wierne repliki historycznego uzbrojenia.
LEGO dla kolekcjonerów i fanów unikatów
Dla miłośników rzadkich zestawów przygotowano Strefę Kolekcjonerską (Market). To miejsce, gdzie będzie można znaleźć:
- unikatowe zestawy LEGO,
- wycofane z produkcji modele,
- rzadkie figurki i akcesoria.
Swoją ofertę zaprezentują sprzedawcy z całej Polski, co czyni tę strefę prawdziwym rajem dla kolekcjonerów.
Retro, roboty i nowoczesna edukacja
OpolBrick to także spotkanie przeszłości z przyszłością. W specjalnej strefie technologicznej uczestnicy będą mogli:
- zagrać w klasyczne gry na komputerach Amiga, Atari czy Commodore,
- wziąć udział w warsztatach programowania i robotyki,
- obserwować emocjonujące zawody robotów LEGO, takie jak SUMO czy Smash Bots.
OpolBrick 2026. Potężne maszyny z klocków LEGO
Ogromne wrażenie zrobi również strefa LEGO Technic, w której królują zaawansowane modele maszyn budowlanych. W programie znalazły się:
- dynamiczne pokazy koparek, dźwigów i wywrotek,
- prezentacje skomplikowanych mechanizmów i układów napędowych,
- możliwość sterowania modelami dzięki technologii Bluetooth i Control+.
Warto wspomnieć, że podczas trwania festwialu uczestnicy będą mogli brać udział w warsztatach, podczas których np. zbudują własne konstrukcje pod okiem ekspertów.
Festiwal Zabawy OpolBrick 2026 - spotkaj gwiazdy LEGO i internetowych twórców
Na głównej scenie przez oba dni festiwalu zaplanowano spotkania z najpopularniejszymi twórcami i uczestnikami programów LEGO Masters. Wśród gości pojawią się m.in.:
- Ciocia od Klocków – Joanna Krysztoforska
- Maciek i Klocki – Maciej Kośmicki.
- Lukas Data – Łukasz Więcek Prowadzący OpolBrick.
- Mayster – Łukasz Górecki Zwycięzca LEGO Masters.
- FiranBrick – Artur Godlewski.
- BrickFun – Kamil Ładziak.
- Klockorożec – Piotr Rybak.
- Patryk Bejnarowicz – Zwycięzca LEGO Masters.
- Fanka Klocków – Zuzanna Wojtkowska.
- Pan Łukasz – Łukasz Jurek Międzynarodowy mistrz robotyki.
- Radius – DarthAlmostLord – Radosław Kubiak.
- Bartosz Sasiński – Zwycięzca LEGO Masters.
- Gold Bricks Collection – Michał Polak
- Jakub Obstoi – DJ.