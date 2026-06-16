Gigantyczne dinozaury, podróż w czasie i atrakcja, która pokazuje drgania Ziemi. To miejsce może być hitem wakacji

Wakacje to idealny moment na odkrywanie niezwykłych miejsc. Jednym z nich jest JuraPark Krasiejów na Opolszczyźnie, który od lat znajduje się w czołówce najchętniej odwiedzanych parków tematycznych w Polsce. To nie tylko raj dla fanów dinozaurów, ale także miejsce, które udowadnia, że nauka może być świetną zabawą.

Nowość sezonu. Tuptozaury już skradły serca dzieci

Najmłodsi goście oszaleli na punkcie Tuptozaurów. Kolorowe, interaktywne i pełne energii stworzenia błyskawicznie stały się jedną z największych atrakcji sezonu. Można się z nimi bawić, odkrywać prehistoryczny świat i aktywnie spędzać czas. To propozycja, która szczególnie przypadnie do gustu rodzinom z dziećmi.

Można poczuć, jak drży Ziemia

W Krasiejowie pojawiła się też wyjątkowa atrakcja edukacyjna. TAURON Strefa Sejsmologiczna pozwala zajrzeć do wnętrza naszej planety i zobaczyć, jak działają urządzenia rejestrujące drgania Ziemi.

Na miejscu można obserwować prawdziwy sejsmograf pracujący w czasie rzeczywistym, dowiedzieć się, jak powstają trzęsienia ziemi i sprawdzić, jak naukowcy badają procesy zachodzące pod powierzchnią globu. To nauka, którą można dosłownie zobaczyć na własne oczy.

Dinozaury naturalnych rozmiarów robią ogromne wrażenie

Jednak największą gwiazdą JuraParku wciąż pozostają dinozaury. Na odwiedzających czeka ponad 200 modeli prehistorycznych zwierząt i gadów w naturalnych rozmiarach. Spacer wśród gigantycznych tyranozaurów czy brachiozaurów to atrakcja, która robi wrażenie niezależnie od wieku.

52

To jednak dopiero początek. W kompleksie znajdują się także Tunel Czasu, Prehistoryczne Oceanarium, Park Nauki i Ewolucji Człowieka oraz Pawilon Paleontologiczny z autentycznym stanowiskiem wykopaliskowym.

Nie tylko na jeden dzień

Coraz więcej osób decyduje się zostać w Krasiejowie na dłużej. W okolicy nie brakuje atrakcji, tras rowerowych, terenów rekreacyjnych czy miejsc idealnych na rodzinny wypoczynek. Latem dodatkowym atutem jest strzeżone kąpielisko, które pozwala połączyć zwiedzanie z wakacyjnym relaksem.

Jeśli więc szukacie miejsca, które połączy edukację, rozrywkę i aktywny wypoczynek, JuraPark Krasiejów może okazać się jednym z największych hitów tegorocznych wakacji. To jedna z tych atrakcji, do których po prostu chce się wracać.

Patronat Radia ESKA