8-latek przyszedł odwiedzić koleżankę. Na podwórku zaatakował go pies!

Pies pogryzł 8-latka

Wstrząsające doniesienia z Opolszczyzny. W czwartek, 11 czerwca, w jednej z miejscowości w gminie Lubsza pies dotkliwie pogryzł małego chłopca! Według ustaleń policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Brzegu, 8-latek wszedł na posesję, by odwiedzić koleżankę. Tam zaatakował go pies rasy mieszanej.

- Chłopiec doznał obrażeń rąk, łopatki i głowy. Funkcjonariusze, którzy przyjechali na miejsce, udzielili poszkodowanemu chłopcu pierwszej pomocy, a następnie przekazali pod opiekę medyków. 8-latek lotniczym pogotowiem ratunkowym został przetransportowany do szpitala, gdzie przebywa pod opieką specjalistów - przekazała asp. sztab. Patrycja Kaszuba.

Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia

Jak przekazała rzeczniczka KPP w Brzegu pies, który zaatakował 8-latka był szczepiony i pod stałą opieką weterynarza, a obecnie pozostaje pod obserwacją specjalistów.

Policjanci z Brzegu wyjaśniają teraz okoliczności i przyczyny tego nieszczęśliwego wypadku.

Ważny apel policji

W związku ze zdarzeniem policjanci wystosowali do rodziców i opiekunów dzieci niezwykle ważny apel.

- Apelujemy do opiekunów dzieci, aby od najmłodszych lat uczyli swoje pociechy, jak bezpiecznie i prawidłowo zachowywać się w kontaktach z czworonogami. Pamiętajmy, że jeżeli dziecko chce wejść na posesję, gdzie biega pies, należałoby wcześniej zapytać właściciela o zgodę, wejść w jego obecności, a nawet poprosić o zamknięcie na ten czas zwierzęcia w kojcu - przekazała asp. sztab. Kaszuba.

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