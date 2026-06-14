8-latek przyszedł odwiedzić koleżankę. Na podwórku zaatakował go pies!

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-06-14 13:54

Dramat w jednej z miejscowości w gminie Lubsza. 8-latek przyszedł odwiedzić swoją koleżankę. Gdy wszedł na posesję, rzucił się na niego pies! Pogryziony chłopiec z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala. Sprawę wyjaśnia policja.

pies
Autor: Pixabay.com

Pies pogryzł 8-latka

Wstrząsające doniesienia z Opolszczyzny. W czwartek, 11 czerwca, w jednej z miejscowości w gminie Lubsza pies dotkliwie pogryzł małego chłopca! Według ustaleń policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Brzegu, 8-latek wszedł na posesję, by odwiedzić koleżankę. Tam zaatakował go pies rasy mieszanej.

- Chłopiec doznał obrażeń rąk, łopatki i głowy. Funkcjonariusze, którzy przyjechali na miejsce, udzielili poszkodowanemu chłopcu pierwszej pomocy, a następnie przekazali pod opiekę medyków. 8-latek lotniczym pogotowiem ratunkowym został przetransportowany do szpitala, gdzie przebywa pod opieką specjalistów - przekazała asp. sztab. Patrycja Kaszuba.

Polecany artykuł:

54-latek skatowany przez znajomych pod Opolem. Zostawili go na klatce schodowej

Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia

Jak przekazała rzeczniczka KPP w Brzegu pies, który zaatakował 8-latka był szczepiony i pod stałą opieką weterynarza, a obecnie pozostaje pod obserwacją specjalistów.

Policjanci z Brzegu wyjaśniają teraz okoliczności i przyczyny tego nieszczęśliwego wypadku.

Polecany artykuł:

Został odsunięty od posługi po poparciu Trzaskowskiego. Żona żąda przeprosin od…

Ważny apel policji

W związku ze zdarzeniem policjanci wystosowali do rodziców i opiekunów dzieci niezwykle ważny apel.

- Apelujemy do opiekunów dzieci, aby od najmłodszych lat uczyli swoje pociechy, jak bezpiecznie i prawidłowo zachowywać się w kontaktach z czworonogami. Pamiętajmy, że jeżeli dziecko chce wejść na posesję, gdzie biega pies, należałoby wcześniej zapytać właściciela o zgodę, wejść w jego obecności, a nawet poprosić o zamknięcie na ten czas zwierzęcia w kojcu - przekazała asp. sztab. Kaszuba.

Polecany artykuł:

Wjechała na tory, wprost w przejeżdżający pociąg. W aucie wiozła dzieci
Pies 3 lata nie wychodził z domu
Sonda
Boisz się psów?
agresywny pies