Gogolińska Karolinka rozpoczyna podróż po całej gminie

Sara Rostkowska
2026-02-12 11:44

Piosenkę ludową "Poszła Karolinka do Gogolina" kojarzy chyba każdy. Gmina Gogolin postanowiła pójść o krok dalej i postawić słynnej Karolince 12ście rzeźb. Dodajmy, że rzeźba Karolinki i Karliczka już jest w centrum miasta.

Gogolińska Karolinka

i

Autor: Gmina Gogolin/Facebook/ Materiały prasowe Gogolińska Karolinka

Karolinki będą wędrować po Gogolinie i okolicy. Będą malutkie, jak wrocławskie krasnoludki. Na szlaku stanie 12ście takich rzeźb.

- Każda ta figurka, która będzie znajdować się w tych miejscach, będzie nawiązywać charakterem do tego miejsca. Na przykład "Karolinka" przy dworcu będzie z niego wychodzić z bagażem - mówi Krzysztof Reinert, burmistrz Gogolina. 

Pierwsze "Karolinki" mają stanąć już latem. Kolejne - do końca 2027 roku.

- Gmina Gogolin słynie na całym świecie z pieśni "Poszła Karolinka do Gogolina" i jest to nieodzowny symbol naszej ziemi. Karolinka będzie wędrować po całej gminie. Poprowadzi m.in. do Górażdży, gdzie będzie można zobaczyć stare miejsce wapiennicze - dodaje Krzysztof Reinert, burmistrz Gogolina. 

Karolinka będzie też m.in. w Choruli, Zakrzowie i w Kamieniu Śląskim. 

Każda będzie miała kod QR z historią tego miejsca.

