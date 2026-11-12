Grzegorz zginął w wypadku. Osierocił pięcioro dzieci. „W jednej chwili zawalił się cały ich świat"

Dramat rozegrał się 9 listopada po godzinie 16.00 na drodze łączącej Prudnik i Chocim. Uczestniczący w wypadku 36-letni prowadzący Audi oddalił się z miejsca tragedii, a późniejsze badanie wykazało u niego ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Drugi z uczestników, 40-letni Grzegorz poruszający się motocyklem, nie przeżył tego zderzenia. Osierocił pięcioro dzieci.

„9 listopada wydarzyła się tragedia, która zabrała nam Ciebie. Trudno uwierzyć, że już nigdy nie spotkamy się, nie porozmawiamy, nie zrobimy kolejnych wspólnych rzeczy… Miałeś ogromne serce do Fortu. Byłeś z nami nie tylko wtedy, kiedy było dobrze. Byłeś wsparciem, człowiekiem, na którego mogliśmy liczyć, częścią naszej wspólnej historii. Razem stworzyliśmy tak wiele. Tyle wspomnień, tyle pracy, zaangażowania, pomysłów i chwil, które dziś nabierają jeszcze większego znaczenia” – napisano na profilu Fort Prusy Nysa.

Grzegorz nie żyje. Ruszyła zbiórka dla rodziny przedsiębiorcy

Wiadomość o odejściu mężczyzny przekazał także zrzeszający lokalnych pracodawców Nyski Klub Biznesu.

„Z ogromnym smutkiem informujemy, że w tragicznym wypadku pod Prudnikiem zginął nasz kolega — Grzegorz Stanisławski, przedsiębiorca nyski, właściciel Firmy Vidrosky, członek Nyskiego Klubu Biznesu, mąż i ojciec pięciorga dzieci” – można przeczytać w komunikacie organizacji.

Wspominający podkreślają, że zmarły spełniał się nie tylko w biznesie, ale był przede wszystkim głową rodziny i ojcem dla swojej piątki pociech. Aby wesprzeć jego bliskich po tej stracie, w serwisie pomagam.pl utworzono specjalną zbiórkę.

„W jednej chwili zawalił się cały ich świat Grzegorz wyszedł z domu jak co dzień, nie wiedząc, że już do niego nie wróci. Zostawił po sobie ogromną pustkę, której nic nie jest w stanie wypełnić. Był dla swoich dzieci największym bohaterem, autorytetem i oparciem w każdej sytuacji. To on dbał o bezpieczeństwo rodziny, ciężko pracował, aby niczego nie brakowało, i zawsze znajdował czas na wspólny śmiech i zabawę” – czytamy w opisie zbiórki na portalu pomagam.pl.

Wpłacane przez darczyńców środki pozwolą sfinansować organizację pogrzebu i godne ostatnie pożegnanie zmarłego. Pieniądze pokryją również koszty pomocy psychologicznej dla żony i dzieci, a także zabezpieczą codzienne wydatki, naukę oraz przyszłość pięciorga sierot w najbliższych miesiącach.

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