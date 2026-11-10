Koszmarny wypadek drogowy. Motocyklista nie żyje, pijany kierowca Audi rzucił się do ucieczki

Do tragicznego zdarzenia doszło 9 listopada po godzinie 16.00 na odcinku drogi łączącym Prudnik i Chocim. Kiedy zaalarmowani mundurowi dotarli na miejsce, strażacy walczyli o życie 40-letniego kierowcy jednośladu. W pobliżu nie było jednak osoby prowadzącej samochód osobowy marki Audi, który uczestniczył w tym czołowym zderzeniu z motocyklem. Szybko wyszło na jaw, że sprawca zostawił rozbite auto i zaczął uciekać pieszo. Policjanci szybko ustalili powód tak skandalicznego zachowania kierowcy.

„Całą sytuację zauważył mieszkaniec Łąki Prudnickiej, który nie pozostał obojętny i ruszył w kierunku uciekającego mężczyzny. Dzięki jego zdecydowanej reakcji 36-letni kierowca audi został ujęty, a następnie przekazany w ręce policjantów. Jak się okazało, był to mieszkaniec Prudnika, który znajdował się w stanie nietrzeźwości. Badanie alkomatem wykazało ponad 1,5 promila alkoholu w jego organizmie. Niestety, pomimo podjętych czynności ratunkowych, życia 40-letniego motocyklisty nie udało się uratować” - przekazała st. asp. Monika Łyko, pełniąca funkcję oficera prasowego Komendy Powiatowej Policji w Prudniku.

Śmiertelny wypadek pod Prudnikiem. Policja i prokuratura badają przyczyny tragedii

Przez wiele godzin na miejscu śmiertelnego wypadku czynności prowadzili funkcjonariusze policji pod nadzorem prokuratora. Prowadzone śledztwo pozwoli na dokładne ustalenie wszystkich okoliczności tej drogowej tragedii. „36-latek został zatrzymany przez prudnickich policjantów. Na 10 listopada zaplanowane są dalsze czynności procesowe z udziałem zatrzymanego” - dodała rzeczniczka prudnickiej komendy.

Funkcjonariusze po raz kolejny zwracają się do uczestników ruchu z apelem o zachowanie zdrowego rozsądku. W obecnym okresie zmrok zapada bardzo szybko, co znacząco pogarsza widoczność na trasach. Kierowcy powinni zredukować prędkość i maksymalnie skupić się na prowadzeniu pojazdu. Prośby mundurowych o zachowanie szczególnej ostrożności kierowane są także do osób poruszających się pieszo.

Ku przestrodze, pod tekstem prezentujemy galerię ze zdjęciami z miejsca tragedii na Opolszczyźnie!

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