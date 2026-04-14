Błyskawiczna reakcja dzielnicowego. Zauważył leżącą na chodniku kobietę

Wszystko wydarzyło się w piątkowy wieczór, 10 kwietnia, kiedy sierżant Kamil Kopytyński patrolował swój rejon służbowy w Opolu. Jego uwagę przykuła leżąca na chodniku postać starszej kobiety, która się nie poruszała. Policjant bez chwili wahania zatrzymał radiowóz i podbiegł, aby sprawdzić, co się stało i czy potrzebna jest pomoc medyczna. Na szczęście po chwili kobieta odzyskała przytomność i nawiązała kontakt z funkcjonariuszem, wyjaśniając, że wracając z zakupami potknęła się i niefortunnie upadła.

Profesjonalna pomoc dla 83-latki. Policjant wezwał pogotowie i zadbał o mienie

Seniorka skarżyła się na silny ból lewej nogi, co mogło wskazywać na poważniejszy uraz. Dzielnicowy natychmiast udzielił 83-latce pierwszej pomocy, okrył ją, aby zapobiec wychłodzeniu organizmu, i wezwał na miejsce karetkę pogotowia. Po przyjeździe zespołu ratownictwa medycznego kobieta została profesjonalnie zaopatrzona i przewieziona do szpitala na dalsze badania. Sierżant Kopytyński wykazał się pełnym profesjonalizmem, zabezpieczając również zakupy i rzeczy osobiste poszkodowanej, które następnie przekazał jej rodzinie.

Dzielnicowy – policjant pierwszego kontaktu. 100 lat służby dla społeczności

Postawa sierżanta Kopytyńskiego jest doskonałym przykładem tego, jak ważną rolę w systemie bezpieczeństwa pełnią dzielnicowi. Są to policjanci, którzy najlepiej znają swoje rejony i ich mieszkańców, co pozwala im szybko i skutecznie reagować na lokalne zagrożenia oraz nieść pomoc. Warto podkreślić, że w tym roku obchodzimy 100-lecie służby dzielnicowych w Polsce, co stanowi doskonałą okazję do docenienia ich codziennego zaangażowania. Takie interwencje, jak ta w Opolu, budują zaufanie między policją a lokalną społecznością i pokazują ludzkie oblicze służby.

Źródło: Policja.pl

