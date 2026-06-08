Jacek Rozenek ambasadorem biegu w Polanicy-Zdroju. Uczestnicy zbiorą pieniądze dla osób po udarach

Bieg charytatywny w Polanicy-Zdroju na dwóch dystansach

Głównym elementem czerwcowej imprezy będzie charytatywny wyścig, w którym zawodnicy pokonają trasę liczącą pięć lub dziesięć kilometrów. Zgłoszeni sportowcy mogą pojawić się na starcie w uzdrowisku, jednak organizatorzy przygotowali również formułę wirtualną dla osób z innych zakątków świata.

Twórcy tej inicjatywy zaznaczają, że każdy pokonany odcinek bezpośrednio przekłada się na pomoc finansową dla pacjentów wracających do zdrowia po ciężkiej chorobie. Zmagania biegaczy stanowią nie tylko doskonały trening, ale przede wszystkim wyraz wsparcia dla ludzi walczących o odzyskanie dawnej sprawności.

Darmowe badania i miasteczko medyczne w Parku Zdrojowym

Inicjatywa nazwana „Ruszamy Razem” wykracza daleko poza same zawody sportowe. Na terenie miejscowego Parku Zdrojowego wyrośnie specjalne miasteczko, gdzie odwiedzający skorzystają z darmowych przeglądów stanu organizmu oraz porad doświadczonych lekarzy.

Harmonogram zakłada również prowadzenie zajęć edukacyjnych o zapobieganiu udarom, a także przygotowanie przestrzeni dla sponsorów i strefy rozrywkowej dla najmłodszych gości. Dzięki takiemu połączeniu aktywności całość przypomina rodzinny piknik z mocnym naciskiem na profilaktykę zdrowotną.

Aktor Jacek Rozenek wspiera osoby po udarach mózgu

Twarzą całego przedsięwzięcia został znany polski aktor Jacek Rozenek, który sam ma za sobą trudne doświadczenia medyczne. Artysta w przeszłości przeżył udar, a dzisiaj udowadnia skuteczność ciężkiej pracy i odpowiedniej rehabilitacji.

Jego prywatne przejścia dają ogromną siłę do działania tysiącom chorych, którzy codziennie mierzą się z poważnymi skutkami tego nagłego schorzenia.

Podsumowaniem wydarzenia będzie uroczysta gala charytatywna z udziałem reprezentantów środowisk biznesowych, lekarskich, samorządowych oraz fundacji. Zaproszeni goście poruszą temat największych barier w leczeniu pacjentów neurologicznych oraz poszukają nowych sposobów niesienia im pomocy.

Plaga udarów dotyka młodych. Radio ESKA patronem akcji

Problemy neurologiczne stanowią obecnie jedną z najczęstszych przyczyn trwałej niepełnosprawności wśród dorosłych Polaków. Lekarze alarmują, że udary coraz częściej atakują osoby młode i aktywne zawodowo, które dotychczas nie narzekały na żadne dolegliwości. Właśnie z tego powodu zorganizowano projekt „Ruszamy Razem”, stawiając na aktywność fizyczną, wczesne wykrywanie chorób i wsparcie poszkodowanych. Dodatkowo patronat medialny nad czerwcowym wydarzeniem objęło Radio ESKA.

Najważniejsze szczegóły nadchodzącego spotkania:

początek zmagań wyznaczono na godzinę 10:00 w dniu 20 czerwca 2026 roku;

bazą imprezy będzie Park Zdrojowy zlokalizowany w Polanicy-Zdroju;

zawody odbędą się na dystansach pięciu oraz dziesięciu kilometrów w formie tradycyjnej i zdalnej;

głównym założeniem jest gromadzenie funduszy na leczenie poszkodowanych przez udary;

dodatkowe wskazówki umieszczono pod adresem internetowym www.ruszamyrazem.pl.

Twórcy wydarzenia przypominają, że każdy wykonany krok ma ogromne znaczenie.