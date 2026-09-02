Jakub L. miał zatłuc młotkiem 49-letnią Dianę. Są zarzuty w sprawie morderstwa w lesie w Kędzierzynie Koźlu

Oskarżony w sprawie zabójstwa w lesie w Kędzierzynie Koźlu

W środę po południu opolscy prokuratorzy ogłosili przedstawienie dwóch zarzutów 19-letniemu Jakubowi L. Mężczyzna usłyszał zarzut dokonania zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem poprzez zadanie 49-letniej Dianie R. 5 ciosów młotkiem w głowę oraz ciosu nożem w brzuch.

Ciało kobiety znaleziono 28 sierpnia w lesie w Kędzierzynie-Koźlu. Znajdowało się ok. 20 metrów od ścieżki; czuwał przy nim zdenerwowany piesek kobiety. Ofiara wybrała się do lasu w zacisznej części miasta na rowerową przejażdżkę.

Rozpoczęło się poszukiwanie sprawcy tej zbrodni, które przez kilka dni nie przynosiło efektu, co wprawiało w niepokój mieszkańców Kędzierzyna. Wzywali oni do ustanowienia patroli obywatelskich i unikali miejsca zbrodni w obawie przed seryjnym mordercą. Tym bardziej, że wiele wskazywało na to, że Diana R. była przypadkową ofiarą.

1 września nastąpił przełom w sprawie - około godz. 14.40 policjanci patrolujący okolice lasu zwrócili uwagę na młodego mężczyznę z plecakiem. Funkcjonariusze w cywilu podjęli wobec niego interwencję, bo pasował do wizerunku osoby zarejestrowanej na monitoringu - widać na nim młodego chłopaka opuszczającego las niedługo po tym, jak doszło w nim do zabójstwa Diany R.

Szybko okazało się, że podejrzenia policjantów były słuszne - w plecaku mężczyzny był między innymi ciesielski młotek oraz nóż przypominający nieco finkę. Na plecaku były też ślady krwi. Co ciekawe, 19-latek został zatrzymany w rejonie skrzyżowania ulic Agrestowej i Leśnej, a więc w pobliżu domu Diany R.

Jakub L. przyznał się do dokonania zbrodni, prokuratorzy nie zdradzają treści jego wyjaśnień, ale zapowiadają, że ich forma i postawa podejrzanego wskazują, że konieczne będzie zbadanie przez biegłych psychiatrach celem oceny jego poczytalności. Prokurator wystąpi teraz o tymczasowe aresztowanie 19-latka.

Prokuratorzy ujawnili też, że Jakub L. stwierdził, że Diana R. była przypadkową ofiarą oraz, że mężczyzna pochodzi z Kędzierzyna-Koźle. Mężczyzna miał leczyć się psychiatrycznie, jak również zażywać środki psychoaktywne.

Jakubowi L. grozi od 15 lat do 30 lat więzienia albo dożywocie.

Jakub L. oskarżony też o drugie przestępstwo

Prokuratorzy przedstawili 19-latkowi także drugi zarzut. Dotyczy on spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i usiłowania zabójstwa Jana K., do którego doszło z 4 na 5 lipca br. w Opolu

Zaatakował wówczas nieznaną osobę uderzając ją młotkiem w głowę na ul. Wapiennej w Opolu. Mężczyzna sam miał przyznać się policjantom do dokonania tego czynu.

Zaatakowany wówczas mężczyzna jest wciąż hospitalizowany, a jego stan jest ciężki. Jak dotąd nie był nawet w stanie złożyć wyjaśnień policji.

Brutalne zabójstwo 49-letniej Diany. Policja zatrzymała młodego mężczyznę:

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