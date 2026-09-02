Morderstwo Diany R. w Kędzierzynie-Koźlu. 49-latka zginęła podczas spaceru

Ciało Diany R. odkryto w zalesionej okolicy przylegającej do spokojnego osiedla Żabieniec w Kędzierzynie-Koźlu. Kobieta na co dzień była zatrudniona w kinie Twierdza. Tego tragicznego dnia, po powrocie z pracy, wzięła rower oraz swojego psa i wyruszyła na przejażdżkę.

Niestety, jej droga skrzyżowała się z bezwzględnym oprawcą. Kobieta padła ofiarą brutalnego ataku przy użyciu młotka oraz noża. Na jej ciele stwierdzono rany tłuczone głowy, a także obrażenia zadane ostrym narzędziem w okolicach biodra. Sprawca natychmiast ulotnił się z miejsca zdarzenia.

Porzucony rower na leśnej ścieżce. Niedługo potem odkryto zwłoki

Do tragedii doszło pomiędzy 16:00, kiedy to ofiara opuściła swoje miejsce zamieszkania, a 18:30. Wówczas jeden z przejeżdżających tamtędy rowerzystów dostrzegł pozostawiony na drodze rower. Choć początkowo zignorował ten fakt, po chwili zreflektował się, że porzucony rower może świadczyć o czymś złym. Po powrocie stwierdził, że pojazd wciąż znajduje się w tym samym miejscu, co skłoniło go do sprawdzenia okolicy. Jego uwagę przykuło wycie psa, a kilkadziesiąt metrów dalej dokonał makabrycznego odkrycia - znalazł ciało pani Diany oraz psa czuwającego przy ofierze.

Strach padł na Kędzierzyn-Koźle. Ludzie omijali las szerokim łukiem

Informacja o okrutnej zbrodni szybko obiegła lokalną społeczność. Wśród mieszkańców zapanował popłoch, potęgowany świadomością, że morderca wciąż pozostaje na wolności. W sieci zaczęły krążyć pomysły o tworzeniu patroli obywatelskich, a las, który dotychczas cieszył się popularnością spacerowiczów, świecił pustkami.

- Ja chodzę teraz tylko z mężem. Sama bym się bała. Takiego czegoś u nas nigdy nie było. Wiadomo, że kobieta jest słabsza, nie obroni się sama

- relacjonowała w rozmowie z „Super Expressem” pani Elżbieta, która wraz z mężem przechadzała się po lesie.

Służby mundurowe poprosiły obywateli o udostępnienie wszelkich nagrań z wideorejestratorów i prywatnych monitoringów. Zgromadzony materiał stał się przedmiotem wnikliwej analizy prowadzących śledztwo.

Zatrzymanie 19-latka z plecakiem przez nieumundurowanych funkcjonariuszy

We wtorek, 1 września, niedługo przed godziną 15:00, policjanci patrolujący rejon lasu zwrócili uwagę na młodego chłopaka z plecakiem. Policjanci po cywilnemu zdecydowali się na interwencję.

Mężczyzna został sprawnie obezwładniony, zakuty w kajdanki i umieszczony w radiowozie. W tym samym czasie przeszukano plecak podejrzanego.

Wewnątrz plecaka znajdowały się narzędzia: młotek ciesielski oraz nóż zbliżony wyglądem do finki. Zatrzymanie 19-latka miało miejsce u zbiegu ulic Agrestowej i Leśnej, w bliskim sąsiedztwie posesji Diany R. Obecność podejrzanego w tym rejonie nie przesądza jednak o tym, że zmierzał on ponownie do lasu w celu popełnienia przestępstwa. Kwestia ta pozostaje na razie w sferze domysłów.

Nóż i młotek w plecaku. Śledczy oczekują na wyniki ekspertyz

Informacja o zatrzymaniu została przekazana przez przedstawicieli policji i Prokuratury Okręgowej w Opolu w trakcie środowego briefingu. Podkreślono, że młody mężczyzna posiada obecnie status osoby podejrzewanej i nie usłyszał jeszcze żadnych zarzutów.

- Zatrzymany miał w plecaku młotek oraz nóż. Dodatkowo ujawniliśmy na plecaku ślady krwi. Zleciliśmy pilne zbadanie tego i czekamy na wyniki tych badań

- poinformował prokurator Stanisław Bar z opolskiej prokuratury.

Ekspertyzy mają na celu ustalenie, czy znalezione w plecaku narzędzia i ślady biologiczne łączą się ze sprawą śmierci Diany. Prokuratura zaznacza, że sam fakt posiadania noża i młotka nie jest jednoznacznym dowodem winy.

Analiza nagrań i sygnały od społeczeństwa przyczyniły się do zatrzymania

Z relacji przedstawionej na konferencji wynika, że funkcjonariusze znaleźli się w okolicy miejsca zbrodni w odpowiedzi na sygnał od mieszkańców o podejrzanym przedmiocie. Jak się ostatecznie okazało, przedmiot ten nie miał związku z toczącym się śledztwem.

Mimo to, w trakcie prowadzonych czynności, policjanci zwrócili uwagę na młodego mężczyznę, którego wizerunek odpowiadał osobie zarejestrowanej na wcześniej analizowanym nagraniu wideo.

- Otrzymaliśmy zgłoszenie od mieszkańców, że w lesie spostrzeżony został przedmiot, który może mieć związek ze sprawą. Policjanci udali się na miejsce, żeby sprawdzić, co to z przedmiot, a wtedy dostrzegli idącego mężczyznę z plecakiem, rozpoznali w nim człowieka, którego widzieli na nagraniu z kamer. Dokonali więc zatrzymania

- oświadczyła asp. Ewelina Karpińska z Komendy Miejskiej Policji w Opolu.

Prokurator Stanisław Bar doprecyzował, że wspomniane nagranie pochodziło z okresu krótko po dokonaniu morderstwa i ukazywało osobę opuszczającą teren leśny. Przedmiot, który wzbudził podejrzenia, to faktycznie był nóż, jednak okazał się nie mieć powiązania ze zbrodnią.

Zatrzymany 19-latek złożył oświadczenie. Treść objęta tajemnicą

W środę kontynuowano intensywne czynności dochodzeniowe. Wśród przesłuchiwanych znaleźli się m.in. funkcjonariusze biorący udział w akcji zatrzymania.

- Zatrzymany wygłosił im coś jakby oświadczenie. Treści oczywiście teraz nie ujawniamy

- skomentował prokurator Bar.

Tego samego dnia odbyła się autopsja ofiary, której ustalenia będą kluczowe dla dalszego biegu śledztwa.

Czy podejrzewany dopuścił się również innych przestępstw?

Śledczy nie wykluczają scenariusza, w którym zatrzymany mężczyzna może być powiązany z innym incydentem o charakterze kryminalnym. Ze względu na wczesny etap postępowania, szczegóły nie są ujawniane.

Istnieje prawdopodobieństwo, że jeśli dowody okażą się wystarczające, 19-latek usłyszy zarzuty nie tylko za zabójstwo, ale i za inne przestępstwo.

- Są podstawy, żeby sądzić, iż może mieć związek z inny przestępstwem przeciwko życiu i zdrowiu

- oznajmił prokurator Bar, uchylając się od podania szczegółów dotyczących czasu i miejsca tego zdarzenia. Sprecyzował jedynie, że nie ma to związku z głośną sytuacją zastraszania 12-latki nożem, do której miało dojść w innej części miasta.

Aktualnym priorytetem dla prokuratury jest pozyskanie wyników analiz zabezpieczonych dowodów rzeczowych oraz śladów biologicznych, co warunkuje kolejne decyzje w sprawie podejrzanego.