Kierowca potrzebował natychmiastowej pomocy. Dyżurny stanął na wysokości zadania

Dramatyczny telefon do komendy w Strzelcach Opolskich

Kilka dni temu dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich odebrał pilną informację o kierowcy ciężarówki, który potrzebował natychmiastowej pomocy. Zgłoszenie, przekazane przez Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego, pochodziło od zaniepokojonego właściciela firmy transportowej z powiatu strzeleckiego. Z jego relacji wynikało, że pracownik znajdujący się na parkingu w Niemczech jest w bardzo złym stanie. Mężczyzna miał ogromne trudności z mówieniem, charczał i nie był w stanie samodzielnie się poruszać, co wskazywało na bezpośrednie zagrożenie życia.

Międzynarodowa akcja ratunkowa koordynowana z Polski

Sprawą natychmiast zajął się aspirant sztabowy Mirosław Rochecki, który pełnił tego dnia służbę. Zdając sobie sprawę, że liczy się każda minuta, policjant bez wahania uruchomił procedury współpracy międzynarodowej. Skontaktował się z Biurem Współpracy Międzynarodowej Policji, precyzyjnie przekazując wszystkie zebrane informacje i podkreślając, jak pilna jest potrzeba interwencji. Równolegle zainicjowano kontakt ze służbami ratunkowymi na terenie Niemiec, aby jak najszybciej ustalić dokładną lokalizację ciężarówki i wysłać na miejsce pomoc.

Uratowany kierowca tira trafił do szpitala w Niemczech

Dzięki sprawnej komunikacji między polskimi i niemieckimi służbami, karetka pogotowia w krótkim czasie dotarła na wskazany parking. Ratownicy potwierdzili, że kierowca wymaga natychmiastowej pomocy medycznej. Mężczyzna został bezpiecznie przetransportowany do najbliższego szpitala, gdzie trafił pod opiekę specjalistów. Po kilku godzinach, za pośrednictwem Interpolu, do strzeleckiej komendy dotarła informacja, że życie kierowcy nie jest już zagrożone.

Doświadczenie dyżurnego kluczem do sukcesu

Postawa aspiranta sztabowego Mirosława Rocheckiego zasługuje na najwyższe uznanie i pokazuje, jak ważną rolę w systemie bezpieczeństwa odgrywają policyjni dyżurni. Jego profesjonalizm, opanowanie oraz wieloletnie doświadczenie pozwoliły sprawnie pokierować skomplikowaną, międzynarodową akcją ratunkową. Chociaż praca dyżurnego często pozostaje niewidoczna dla opinii publicznej, to właśnie od jego decyzji i szybkiej reakcji niejednokrotnie zależy ludzkie życie. Ta interwencja jest tego najlepszym dowodem.

Katastrofa budowlana w opolskim. Mężczyzna zginął w zawalonej stodole:

Łódzcy policjanci uratowali mężczyznę z pożaru