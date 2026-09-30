Kolejny gracz wygrał w Eurojackpot. Na jego konto trafi siedmiocyfrowa kwota

W trakcie wtorkowego losowania Eurojackpot (29 września) padła wygrana trzeciego stopnia wynosząca 1 235 813,60 zł.

Wygrany kupon wysłano w miejscowości Zawadzkie na terenie województwa opolskiego.

Kolejna szansa na zwycięstwo już w piątek, 2 października, z kumulacją w wysokości 460 milionów złotych.

Ogromne pieniądze w Eurojackpot. Szczęśliwiec z woj. opolskiego milionerem

Wtorkowe losowanie loterii Eurojackpot (29 września) dostarczyło niesamowitych wrażeń. Co prawda tym razem nikt nie zdołał zgarnąć głównej puli, ale w naszym kraju na pewno nie brakuje powodów do świętowania. Wszystko dzięki jednemu trafnemu zakładowi. Wskazana przez maszynę losującą kombinacja to: 21, 30, 36, 43 i 48 oraz dodatkowe 1 i 5. Pięć z nich skreślił gracz z Polski, co zapewniło mu wygraną trzeciego stopnia.

Z informacji podanych przez Totalizator Sportowy wynika, że zwycięski kupon, który wzbogacił gracza dokładnie o 1 235 813,60 zł, opłacono w kolekturze zlokalizowanej przy ulicy Opolskiej 17A w miejscowości Zawadzkie. Następne losowanie Eurojackpot zaplanowano na piątek, 2 października. W puli czeka kumulacja w wysokości 460 000 000 zł.

Zasady gry w Eurojackpot. Jak wygrać miliony?

Zdobycie nagrody trzeciego stopnia przekraczającej 1,2 miliona złotych to potężny zastrzyk gotówki, który może diametralnie zmienić każdą codzienność. Dzięki takim pieniądzom można spełniać najróżniejsze cele, uregulować ewentualne długi i zapewnić sobie spokój na przyszłość.

W Eurojackpot grają obywatele kilkunastu europejskich państw. Aby zwyciężyć, trzeba trafnie wybrać pięć liczb z pięćdziesięciu oraz dwie dodatkowe z zestawu od 1 do 12. Losowania mają miejsce w każdy wtorek między 20:15 a 21:00 i w piątek od 20:00 do 21:00. Historyczny rekord w naszym kraju odnotowano w sierpniu 2022 roku, kiedy to szczęśliwiec z powiatu krotoszyńskiego wzbogacił się aż o 213 584 986,00 zł.

Warto dodać, że 19 września tego roku ustanowiono nowy rekord w grze Lotto. Gracz, który kupił los online na platformie lotto.pl, zdobył prawie 45 milionów złotych.

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