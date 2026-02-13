Koniec życia w ciągłym lęku. Opolski szpital prowadzi terapię odczulania na orzeszki

Terapia polega na stopniowym podawaniu pacjentom kontrolowanych dawek prażonej mączki orzechowej. Organizm, pod ścisłą kontrolą lekarzy uczy się tolerować alergen, który wcześniej mógł wywoływać silne, a nawet zagrażające życiu reakcje.

"Po tym leczeniu, które trwa kilka miesięcy, pacjent dostaje jednego orzeszka, półtora orzeszka, a nawet trzy orzeszki. Co pół godziny. Oczywiście występują reakcje anafilaktyczne, ale wtedy wiemy, że te orzechy nie stanowią zagrożenia". – mówił dr Janusz Zaryczański, alergolog ze szpitala przy ul. Witosa.

Dla wielu pacjentów to realna zmiana jakości życia.

"Nawet nie myśleliśmy, że będzie tak dobrze, że mój syn będzie mógł choćby minimalnie spróbować orzecha". – mówi mama jednego z pacjentów.

Taką terapię prowadzą tylko cztery ośrodki w kraju — w Opolu oraz w Warszawie, Bydgoszczy i Poznaniu. Mogą z niej korzystać pacjenci w wieku od 4 do 17 lat.