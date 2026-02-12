Książkę oddasz w dowolnej filii. Nowa usługa w opolskiej bibliotece

Patrycja Śmigielska
2026-02-12 15:00

Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu wprowadza duże ułatwienie dla czytelników. Od 14 lutego, wypożyczone książki będzie można oddać w dowolnej filii na terenie miasta – bez konieczności wracania do tej, z której zostały wypożyczone.

Autor: Patrycja Śmigielska

"Teraz to nie biblioteka musi być po drodze, to wy wybieracie swoje trasy." -mówił Marcin Duda dyrektor opolskiej biblioteki

To oznacza, że jeśli ktoś wypożyczył książkę w filii przy ul. Minorytów, będzie mógł oddać ją w swojej dzielnicy – tam, gdzie akurat będzie mu najwygodniej.

"Minimum dwa razy w tygodniu odwiedzamy największe placówki, a raz w tygodniu te mniejsze jednoosobowe filie. Maksymalny czas podróży książki to tydzień, minimalny to jeden dzień." -mówił Marcin Duda dyrektor opolskiej biblioteki

Nowy system obejmie wszystkie 16 placówek działających w ramach miejskiej sieci. Dzięki temu mieszkańcy zyskają większą swobodę, oszczędzą czas i unikną dodatkowych dojazdów. Podobne rozwiązanie funkcjonuje tylko w 17 z ponad 700 bibliotek w całej Polsce.

