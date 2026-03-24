Kormorany przejęły wyspę pod Opolem. Drzewa obumierają przez toksyczne odchody

„Winne temu są kormorany. No przez fakt przebywania na tej wyspie i zjadania ryb, no i wydzielania odchodów, to one zmieniają nie do poznania tę wyspę i możemy poczekać – lata, wszystkie drzewa dookoła się zazielenią, a te będą nadal takie białe, niczym przyprószone śniegiem”. – mówi Grzegorz Oloś z Fundacji Koło Natury
Odchody kormoranów zawierają wysokie stężenie azotu i fosforu i prowadzą do ich obumierania i stopniowego zaniku drzewostanu.
„Być może zmieni się też tafla jeziora, bo Jezioro Średnie jest dosyć płytkim jeziorem, a jednak to guano ptasie jest bogate w związki azotu i fosforu, wobec czego może się to przekładać później na to, jaka będzie kondycja tej wody w jeziorze”. – dodaje Grzegorz Oloś z Fundacji Koło Natury
W tym cyklu nad średnim jeziorem bierze udział kilkadziesiąt kormoranów. Na razie nigdzie się nie wybierają.