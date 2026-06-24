Kultowe Garbusy wracają na ulice! Ten zlot pod Opolem przyciągnie fanów klasyków

Miłośnicy klasycznej motoryzacji mają powód, żeby odwiedzić Luboszyce pod Opolem. Już w najbliższy weekend miejscowość zamieni się w prawdziwe centrum fanów Volkswagena Garbusa. Wszystko za sprawą zlotu, który przyciągnie właścicieli i pasjonatów kultowych „garbusów” z całego regionu.

Wydarzenie odbędzie się w Luboszycach w przestrzeni rekreacyjnej, która na co dzień służy mieszkańcom jako miejsce wypoczynku i spotkań plenerowych. Tym razem stanie się motoryzacyjną strefą pełną nostalgii, klasyków i dobrej energii.

Na miejscu pojawią się kultowe Volkswageny Garbusy, a uczestnicy mogą liczyć na luźną, piknikową atmosferę, rozmowy o klasykach oraz możliwość zobaczenia z bliska aut, które od lat mają status ikon motoryzacji.

To nie tylko zlot samochodów, ale przede wszystkim spotkanie ludzi, których łączy pasja do klasycznej motoryzacji i stylu, który nigdy nie wychodzi z mody.

Na uczestników czeka swobodna atmosfera, motoryzacyjne perełki i okazja, żeby poczuć klimat retro w jednym z najbardziej klimatycznych miejsc w regionie.

Jeśli jesteś fanem klasyków albo po prostu lubisz dobrą, weekendową atmosferę – Luboszyce w ten weekend to obowiązkowy punkt na mapie Opolszczyzny.

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe

Impreza odbywa się pod patronatem Radia ESKA.