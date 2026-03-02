Legendarna opolska barka harcerzy ma już nowe dno! To pierwszy duży krok po trwającym prawie rok remoncie. Ale zostaje jeszcze w stoczni w Kędzierzynie-Koźlu na konserwację i nie tylko.

- Możemy już mówić, że zakończyliśmy wymianę dna, fizycznie jest nowa blacha. Natomiast drugi etap to jest konserwacja i zabezpieczanie, bo jeśli byśmy barkę wrzucili do wody w takim stanie jak teraz, to za kilka lat znów byłaby zardzewiała. Przed nami jeszcze remont wind kotwicznych, bo jak barka wróci na Kanał Ulgi to musi być to sprawne. Chociażby jak się zmienia poziom wody to musimy ją ściągać bliżej brzegu - tłumaczy Marek Łabudziński z towarzystwa przyjaciół drużyny harcerskiej-żeglarskiej.

Barka nie wróci na Kanał Ulgi przed wakacjami. A jak już będzie w Opolu to harcerze będą musieli jeszcze zamontować podłogi i deski pokładowe.

- Mamy rysunki stoczniowe statku i wiemy, gdzie w podłodze znajdowały się klapy rewizyjne itd. Chcielibyśmy je odtworzyć. Część podłóg mamy oryginalnych z lat 40-tych i 50-tych, czyli tak jak ona z Holandii wypłynęła - dodaje Marek Łabudziński z towarzystwa przyjaciół drużyny harcerskiej-żeglarskiej.

Remont pochłonął już ponad 600 tysięcy złotych. I tyle harcerze potrzebują na jego dokończenie. Trwa internetowa zbiórka pod hasłem „Barka tonie”.