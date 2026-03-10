Lewin Brzeski wciąż zbiera odpady popowodziowe

Ostatnie sprzątanie odpadów popowodziowych na terenie gminy Lewin Brzeski. Urzędnicy zbierali zgłoszenia od mieszkańców, którzy chcą wywieźć rzeczy, których do tej pory nie sprzątnęli. I to już nie chodzi tylko o zniszczone przez wodę meble, ale głównie gruz.

- Niektóre budynki jeszcze nie są wyremontowane, pomimo tego, że minęło już 1,5 roku od powodzi. Ściany nie są suche. I pojawiają się różne odpady typu gruz. Też się pojawi u osób, które za szybko zabrały się za remont i będą musiały znów kuć ściany, bo wilgoć znów wychodzi u nich - tłumaczy Artur Kotara, burmistrz Lewina Brzeskiego.

Urząd otrzymał prawie 30 zgłoszeń o potrzebie wywiezienia 60 big bagów z odpadami popowodziowymi. Nie wiadomo, czy to zrobią, bo gminy na to nie stać.

- Będę pisał do Pani Wojewody, lub za jej pośrednictwem do ministra MSWiA, który podejmie decyzję czy rząd będzie jeszcze finansować ten wywóz czy nie - dodaje Artur Kotara, burmistrz Lewina Brzeskiego.

Gmina nie zdradza ile pieniędzy potrzebuje na wywóz pozostałości po powodzi z 2024 roku. Jeżeli ich nie dostanie, mieszkańcy sami będą musieli je wywieźć.

Dodajmy, że przez 1,5 roku wyrzucili ponad 20 tysięcy ton odpadów popowodziowych.