Seria włamań na Opolszczyźnie. 56-latek zatrzymany przez policję

Seria włamań w czterech powiatach. Sprawca zatrzymany na gorącym uczynku

Zorganizowana akcja policjantów z Krapkowic, Opola i Olesna doprowadziła do ujęcia 56-latka odpowiedzialnego za liczne kradzieże z włamaniem. Mężczyzna działał na terenie powiatów krapkowickiego, oleskiego, kędzierzyńsko-kozielskiego oraz strzeleckiego, skupiając swoją uwagę głównie na domach jednorodzinnych. Jego łupem padały przede wszystkim gotówka i cenna biżuteria. Do zatrzymania doszło tuż po tym, jak opuścił okradzioną posesję, a w jego samochodzie znaleziono skradzione pieniądze.

18 zarzutów i straty przekraczające 430 tysięcy złotych

Dzięki zebranemu materiałowi dowodowemu śledczy mogli przedstawić 56-latkowi aż 18 zarzutów kradzieży z włamaniem. Podczas przesłuchania zatrzymany nie zaprzeczał swojej winie i szczegółowo opisał przebieg każdego przestępstwa. Łączna wartość skradzionego mienia i spowodowanych zniszczeń przekroczyła kwotę 430 tysięcy złotych. Policjantom udało się już odzyskać część skradzionych przedmiotów, które wkrótce wrócą do właścicieli.

Kim jest włamywacz z Opolszczyzny? To multirecydywista

Jak ustalili śledczy, zatrzymany 56-latek to multirecydywista, który ma bogatą przeszłość kryminalną. Mężczyzna opuścił zakład karny we wrześniu 2025 roku, gdzie odbywał karę pozbawienia wolności za podobne przestępstwa przeciwko mieniu. Jego powrót do przestępczej działalności był więc bardzo szybki. Teraz, działając w warunkach recydywy, musi liczyć się ze znacznie surowszą karą, która może wynieść nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl

Zwłoki 37-latka w strumieniu w Wołczynie. Policja schwytała podejrzanych w zaskakujących miejscach [GALERIA]

3