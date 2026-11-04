Matka pod wpływem narkotyków przyszła po dziecko do przedszkola. Miała przy sobie 6-miesięczne niemowlę

Groźna sytuacja miała miejsce w jednym z przedszkoli na terenie Krapkowic w województwie opolskim. Kiedy 27-letnia kobieta pojawiła się w placówce, aby odebrać swoją pociechę, jej nienaturalne zachowanie natychmiast wzbudziło czujność dyrektorki. Matka była wyraźnie zdenerwowana i nadpobudliwa, co nasunęło przypuszczenia, że kobieta może znajdować się pod wpływem środków odurzających. Kierująca placówką nie chciała narażać malucha na niebezpieczeństwo, dlatego bez wahania powiadomiła o wszystkim funkcjonariuszy policji.

Matka pod wpływem amfetaminy w przedszkolu w Krapkowicach. Policja znalazła narkotyki

Przybyli na miejsce mundurowi od razu dostrzegli, że stan 27-latki odbiega od normy. Kobieta unikała patrzenia w oczy, była silnie pobudzona i zachowywała się bardzo nerwowo. Sytuację pogarszał fakt, że matka przyszła do placówki z zaledwie 6-miesięcznym niemowlęciem, które stanowiło jej drugie dziecko. W praktyce sprawowała więc już pieczę nad jednym maluszkiem, a za chwilę miała zabrać pod swoją opiekę kolejnego.

Funkcjonariusze zdecydowali się zweryfikować podejrzenia zgłoszone przez dyrektorkę przedszkola. Mundurowi poddali kobietę wstępnemu badaniu narkotestem, które potwierdziło, że w organizmie 27-letniej matki znajduje się amfetamina.

Do przedszkola pilnie wezwano babcię, której przekazano pod opiekę dwójkę wnucząt. W międzyczasie policjanci udali się do miejsca zamieszkania 27-latki, a podczas przeszukania lokalu znaleźli oraz zabezpieczyli kolejne porcje amfetaminy.

Młoda matka za swoje nieodpowiedzialne postępowanie odpowie wkrótce przed wymiarem sprawiedliwości. Sąd zajmie się zarówno kwestią sprawowania opieki nad dziećmi w stanie odurzenia narkotykowego, jak i posiadaniem nielegalnych substancji odkrytych w jej domu.

Opolska policja chwali dyrektorkę przedszkola za czujność

Zagrożenia udało się uniknąć wyłącznie dlatego, że zarządzająca placówką kobieta nie zignorowała niepokojących objawów. Jej stanowcze działanie sprawiło, że maluchy bezpiecznie trafiły w ręce babci, a matką zajęły się odpowiednie służby. Sami mundurowi otwarcie chwalą zachowanie szefowej przedszkola.

W oficjalnym komunikacie opolskiej policji podkreślono rolę kierującej placówką kobiety. „Na szczególne słowa uznania zasługuje odpowiedzialna postawa dyrektorki przedszkola, która wykazała się czujnością, rozwagą i zdecydowaniem” czytamy w komunikacie opolskiej policji.

Stróże prawa przy tej okazji zwracają uwagę na to, że troska o bezpieczeństwo dzieci spoczywa na wszystkich dorosłych. W sytuacjach, kiedy stan lub zachowanie rodzica wzbudza jakiekolwiek wątpliwości, należy reagować i nie pozostawać biernym.