Bajkowy zamek rozbłyśnie tysiącami świateł

Zamek w Mosznej lada moment rozbłyśnie tysiącem świateł i będzie zachwycał jeszcze bardziej niż dotychczas. Budowla słynie bowiem z charakterystycznej architektury, licznych wieżyczek i bogato zdobionych elewacji. Wkrótce jednak turyści będą mogli zobaczyć go w zupełnie innej odsłonie.

7 listopada 2026 roku otworzy się tam TAURON Park Światła, a całe wydarzenie potrwa do 14 lutego 2027 roku. Po zmroku park otaczający zamek zamieni się w przestrzeń pełną świetlnych dekoracji i kolorowych instalacji.

TAURON Park Światła w Mosznej

Wśród przygotowywanych instalacji znajdą się m.in. podświetlona fontanna, domek przypominający ogromnego muchomora, grzyb ze ślimakiem, gigantyczne żołędzie, a także świetlne imitacje drzew. Nie zabraknie również dekoracji kojarzących się ze świętami Bożego Narodzenia, takich jak bombka czy renifer.

Jednym z ciekawszych elementów będzie świetlna opowieść z Królową Lodu w roli głównej. Ma ona witać gości na zamkowym tarasie i zapraszać ich do świata pełnego iluminacji.

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Tak wygląda Zamek w Mosznej

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Bilety do Parku Światła w Mosznej

TAURON Park Światła będzie dostępny dla zwiedzających od 7 listopada 2026 roku do 14 lutego 2027 roku. Iluminacje będzie można oglądać codziennie w godzinach od 16:00 do 21:00. Ceny biletów wynoszą 45 zł za bilet normalny oraz 39 zł za ulgowy. Dzieci do ukończenia 3. roku życia mogą wejść bezpłatnie.

Warto wiedzieć, że zakup biletu do Parku Światła daje również dodatkową możliwość. W cenie wejściówki można zwiedzić zamkowe komnaty bez przewodnika, w godzinach od 14:00 do 17:00.