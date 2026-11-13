Mieszkańcy Opola mogą dziś oddychać pełną piersią. Czujniki pokazały zaskakujące dane

Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Opolu

Mieszkańcy stolicy regionu mogą odetchnąć pełną piersią – jakość powietrza w naszym mieście została dziś oceniona jako dobra. Mimo chłodnego listopadowego dnia i trwającego sezonu grzewczego, zanieczyszczenia nie kumulują się przy ziemi. Umiarkowany wiatr sprawnie rozwiewa dym z domowych pieców oraz spaliny z miejskich aut, dzięki czemu atmosferyczny brud ulatuje w górę, zamiast wisieć nad naszymi głowami. To idealny moment na dłuższy spacer, przejażdżkę rowerową czy wywietrzenie mieszkania.

Jak odczytywać dzisiejsze (13.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Aby łatwiej zrozumieć podawane dane, warto znać oficjalne normy bezpieczeństwa. W Polsce dobowa norma dla większego pyłu PM10 wynosi 50 µg/m³ (mikrogramów w każdym metrze sześciennym powietrza), z kolei roczna norma dla drobniejszego pyłu PM2.5 to 20 µg/m³.

Oto dokładne odczyty z oficjalnej stacji pomiarowej w mieście:

Opole, ul. Koszyka (pomiar z godziny 10:00): PM10 wynosi 14.2 µg/m³, co odpowiada zaledwie 28,4% dopuszczalnego limitu dobowego. Stężenie pyłu PM2.5 osiągnęło wartość 7.8 µg/m³, czyli 39% normy rocznej.

Dzisiejsze wyniki wyraźnie pokazują, że ilości zanieczyszczeń są niewielkie i pozostają daleko w tyle za limitami ostrzegawczymi, co gwarantuje pełne bezpieczeństwo podczas przebywania na dworze.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to trująca mgła, która powstaje wtedy, gdy dym ze starych pieców domowych i spaliny z rur wydechowych mieszają się z wilgotnym powietrzem. Drobne cząsteczki brudnego pyłu unoszące się w atmosferze mogą wnikać głęboko do płuc, wywołując podrażnienia i problemy z oddychaniem. Złota zasada mieszkańca brzmi: zawsze sprawdzaj indeks jakości powietrza przed wyjściem na trening lub spacer, szczególnie jeśli w Twoim domu są małe dzieci, seniorzy lub osoby z chorobami serca i płuc.