Można odetchnąć z ulgą. Smog w Opolu dzisiaj zupełnie odpuścił

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Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Opolu
Na podstawie pomiarów ze stacji monitorującej jakość powietrza w Opolu dla pyłu zawieszonego PM10 określono jako umiarkowaną, przy czym stężenia samych zanieczyszczeń utrzymują się na bardzo niskim i w pełni bezpiecznym poziomie. Mieszkańcy mogą bez obaw spędzać czas na zewnątrz.
Umiarkowany wiatr oraz wysoka wilgotność powietrza działają dzisiaj jak naturalny sprzymierzeniec mieszkańców, nie pozwalając na powstawanie zjawiska, w którym ciepłe powietrze blokuje dym z kominów i spaliny przy samej ziemi. Drobne cząsteczki brudu są na bieżąco rozpraszane. To doskonały moment na jesienny spacer, przewietrzenie mieszkania czy aktywność fizyczną na świeżym powietrzu – dotyczy to także dzieci, seniorów oraz osób z problemami oddechowymi.
Jak odczytywać dzisiejsze (16.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?
Aby sprawdzić, czym dokładnie oddychamy, warto zestawić odczyty z oficjalnymi wytycznymi. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) ustalił dobową normę dopuszczalną dla pyłu PM10 na poziomie 50 µg/m³, natomiast dla pyłu PM2.5 norma roczna wynosi 20 µg/m³ (Światowa Organizacja Zdrowia zaleca dobowy limit dla PM2.5 na poziomie 15 µg/m³).
Oto szczegółowe pomiary z lokalnej stacji:
- Opole, ul. Koszyka (odczyt z godziny 09:00): stężenie pyłu PM10 wyniosło 17.3 µg/m³ (indeks pyłu PM10: umiarkowany), natomiast pyłu PM2.5 wynosiło 12.6 µg/m³.
Dzisiejszy odczyt pyłu PM10 na ulicy Koszyka stanowi zaledwie około 35% dobowego limitu bezpieczeństwa wyznaczonego przez GIOŚ, co oznacza bardzo bezpieczny poziom. Z kolei stężenie drobin PM2.5 mieści się zarówno w rocznych wytycznych krajowych, jak i w dobowych zaleceniach WHO, co gwarantuje komfortowe warunki oddechowe.
Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?
Smog to niebezpieczna, toksyczna chmura, która powstaje z połączenia wilgoci oraz dymu z domowych pieców, kominów i rur wydechowych samochodów. Gdy brakuje wiatru, te drobne, niewidoczne dla oka cząsteczki brudu wiszą nisko nad ziemią i trafiają bezpośrednio do naszych płuc. Złota zasada mieszkańca brzmi: zawsze sprawdzaj wskaźnik jakości powietrza przed wyjściem na trening lub dłuższy spacer, szczególnie jeśli jesteś w grupie osób wrażliwych.