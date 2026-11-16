Można odetchnąć z ulgą. Smog w Opolu dzisiaj zupełnie odpuścił

Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Opolu

Na podstawie pomiarów ze stacji monitorującej jakość powietrza w Opolu dla pyłu zawieszonego PM10 określono jako umiarkowaną, przy czym stężenia samych zanieczyszczeń utrzymują się na bardzo niskim i w pełni bezpiecznym poziomie. Mieszkańcy mogą bez obaw spędzać czas na zewnątrz.

Umiarkowany wiatr oraz wysoka wilgotność powietrza działają dzisiaj jak naturalny sprzymierzeniec mieszkańców, nie pozwalając na powstawanie zjawiska, w którym ciepłe powietrze blokuje dym z kominów i spaliny przy samej ziemi. Drobne cząsteczki brudu są na bieżąco rozpraszane. To doskonały moment na jesienny spacer, przewietrzenie mieszkania czy aktywność fizyczną na świeżym powietrzu – dotyczy to także dzieci, seniorów oraz osób z problemami oddechowymi.

Jak odczytywać dzisiejsze (16.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Aby sprawdzić, czym dokładnie oddychamy, warto zestawić odczyty z oficjalnymi wytycznymi. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) ustalił dobową normę dopuszczalną dla pyłu PM10 na poziomie 50 µg/m³, natomiast dla pyłu PM2.5 norma roczna wynosi 20 µg/m³ (Światowa Organizacja Zdrowia zaleca dobowy limit dla PM2.5 na poziomie 15 µg/m³).

Oto szczegółowe pomiary z lokalnej stacji:

Opole, ul. Koszyka (odczyt z godziny 09:00): stężenie pyłu PM10 wyniosło 17.3 µg/m³ (indeks pyłu PM10: umiarkowany), natomiast pyłu PM2.5 wynosiło 12.6 µg/m³.

Dzisiejszy odczyt pyłu PM10 na ulicy Koszyka stanowi zaledwie około 35% dobowego limitu bezpieczeństwa wyznaczonego przez GIOŚ, co oznacza bardzo bezpieczny poziom. Z kolei stężenie drobin PM2.5 mieści się zarówno w rocznych wytycznych krajowych, jak i w dobowych zaleceniach WHO, co gwarantuje komfortowe warunki oddechowe.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to niebezpieczna, toksyczna chmura, która powstaje z połączenia wilgoci oraz dymu z domowych pieców, kominów i rur wydechowych samochodów. Gdy brakuje wiatru, te drobne, niewidoczne dla oka cząsteczki brudu wiszą nisko nad ziemią i trafiają bezpośrednio do naszych płuc. Złota zasada mieszkańca brzmi: zawsze sprawdzaj wskaźnik jakości powietrza przed wyjściem na trening lub dłuższy spacer, szczególnie jeśli jesteś w grupie osób wrażliwych.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie