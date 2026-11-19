Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Opolu

Zgodnie z najnowszymi danymi pomiarowymi stan powietrza w mieście jest dziś dobry, a poziomy zanieczyszczeń utrzymują się na bardzo niskim poziomie. Listopadowa aura z przelotnymi opadami i wiatrem skutecznie oczyszcza atmosferę, zapobiegając gromadzeniu się pyłów. Dzięki temu dym z domowych pieców czy spaliny z rur wydechowych nie zalegają przy ziemi, lecz są szybko rozpraszane.

To doskonała wiadomość dla wszystkich mieszkańców. Można bez obaw planować długie spacery z dziećmi, aktywność sportową w parku oraz wietrzenie domów. Dzisiejsze warunki sprzyjają spędzaniu czasu poza domem i głębokiemu oddechowi.

Jak odczytywać dzisiejsze (19.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Aby łatwiej zrozumieć podawane wartości, warto przypomnieć oficjalne normy bezpieczeństwa. Dla pyłu PM10 polska dobowa norma dopuszczalna wynosi 50 µg/m³. W przypadku drobin pyłu PM2.5 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska określa roczną normę na poziomie 20 µg/m³, natomiast Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca, by średnie stężenie dobowe nie przekraczało 15 µg/m³.

Oto szczegółowe wyniki zebrane w Opolu:

Opole, ul. Koszyka (pomiar z godziny 08:00): stężenie pyłu PM10 wynosi 7.3 µg/m³ (indeks pyłu: bardzo dobry), a pyłu PM2.5 wynosi 3.3 µg/m³.

Dzisiejszy odczyt pyłu PM10 stanowi zaledwie około 15% dobowej normy bezpieczeństwa GIOŚ. Drobniejszy pył PM2.5 również mieści się w całkowicie bezpiecznym przedziale rekomendowanym przez WHO. Oznacza to, że opolskie powietrze jest dziś wolne od szkodliwych stężeń pyłów zawieszonych.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to toksyczna mieszanka wilgotnego powietrza oraz dymu z domowych pieców, kominków i spalin samochodowych. Gdy te drobne cząsteczki brudu unoszą się nisko i nie mają jak ulecieć w górę, trafiają prosto do naszych płuc. Złota zasada dla każdego mieszkańca brzmi: zawsze sprawdzaj aktualny indeks jakości powietrza przed wyjściem na trening lub spacer. Jest to szczególnie ważne dla dzieci, seniorów oraz osób z chorobami serca i układu oddechowego.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie