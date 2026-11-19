Pracownicy jednej ze szkół podstawowych w Brzegu na Opolszczyźnie przeżyli prawdziwe chwile grozy. Na teren placówki wszedł bowiem młody mężczyzna znajdujący się pod wpływem alkoholu. Szybka interwencja pracowników w odpowiedzi na agresywne zachowanie pozwoliła jednak w porę zażegnać niebezpieczeństwo i zapobiec eskalacji zagrożenia.

Awantura w szkole w Brzegu. Nietrzeźwy 20-latek zdemolował salę lekcyjną

Całe zajście miało miejsce w jednej z brzeskich szkół podstawowych, dokąd wtargnął 20-latek. Po wejściu do budynku agresor skierował się do sali lekcyjnej i wszczął tam awanturę. Z ustaleń policji wynika, że mężczyzna wywracał krzesła oraz ławki, próbował zerwać tablicę, a nawet rzucił laptopem. Choć swoją wściekłość wyładowywał wyłącznie na wyposażeniu klasy, to już sama obecność pijanego mężczyzny na terenie szkoły stanowiła ogromne zagrożenie.

Zdecydowana reakcja pracowników szkoły w Brzegu przed przyjazdem policji

W obliczu zagrożenia pracownicy szkoły wykazali się opanowaniem i zimną krwią. To właśnie oni uspokoili agresywnego 20-latka jeszcze przed przyjazdem wezwanych służb, co spotkało się z uznaniem samych funkcjonariuszy.

„Na sytuację prawidłowo zareagowali pracownicy szkoły. Uspokoili awanturnika, który wcześniej sam opuścił salę lekcyjną”

- przekazała Komenda Powiatowa Policji w Brzegu.

Policja w Brzegu zatrzymała 20-latka. W plecaku miał dwa noże

Gdy sytuacja została już opanowana, w podstawówce pojawili się wezwani na miejsce policjanci. Funkcjonariusze zatrzymali 20-latka i podczas przeszukania dokonali szokującego odkrycia. Okazało się, że agresor miał w swoim plecaku dwa noże, których na szczęście nie zdążył użyć.

„Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę i zabezpieczyli jego plecak. W nim ujawniono dwa noże, których mężczyzna nie wyjął z plecaka i ich nie używał. W wyniku agresji mężczyzny nikt nie ucierpiał i nikt nie odniósł żadnych obrażeń”

- brzmi oficjalny komunikat służb.

Zatrzymany 20-latek z Brzegu trafił do aresztu. Czeka na przesłuchanie

Po interwencji agresywny 20-latek został przewieziony bezpośrednio do policyjnego aresztu. O jego dalszym losie zadecyduje zgromadzony w tej sprawie materiał dowodowy. Czynności z udziałem zatrzymanego i jego przesłuchanie odbędą się, kiedy tylko mężczyzna wytrzeźwieje.