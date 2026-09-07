Nie żyje legenda polskiego nurkowania. Środowisko w żałobie

Zmarł Ryszard Jelonek, legenda polskiego nurkowania

Ryszard Jelonek cieszył się ogromnym autorytetem w środowisku jako doświadczony instruktor i prawdziwa legenda wśród płetwonurków. Przez długi czas współpracował ze szkołą Artdive Szkolenia Nurkowe. Jak informuje „Fakt”, do tego dramatycznego zdarzenia doszło w momencie, gdy oddawał się swojej największej pasji. Wiadomość o jego odejściu została już potwierdzona zarówno przez jego bliskich, jak i placówkę szkoleniową, w której pracował od lat.

Z informacji podanych przez portal o2 wynika, że do tragedii doszło na terenie Polski, a wstępne hipotezy sugerują nagłe problemy zdrowotne jako główną przyczynę. Szczegółowe okoliczności zdarzenia pozostają na razie tajemnicą – nie podano do publicznej wiadomości, gdzie dokładnie miało miejsce to ostatnie zejście pod wodę ani jak przebiegało.

Poruszający komunikat szkoły nurkowej: „Cześć Jego Pamięci”

Placówka Artdive Szkolenia Nurkowe przekazała tragiczną wiadomość o odejściu swojego instruktora w pełnym emocji oświadczeniu zamieszczonym na portalu Facebook:

„Z wielką przykrością zawiadamiam wszystkich członków grupy, iż w dniu wczorajszym, podczas nurkowania, zmarł nasz Kolega — długoletni grupowicz, od początku istnienia grupy — Instruktor Ryszard Jelonek. Cześć Jego Pamięci”

— napisano w tym wyjątkowo wzruszającym wpisie.

Wśród entuzjastów nurkowania Ryszard Jelonek miał opinię osoby, która nie ograniczała się tylko do uczenia technicznych umiejętności, ale potrafiła również zaszczepić w kursantach szacunek do bezpiecznego i rozważnego eksplorowania tajemnic głębin.

Odszedł wybitny instruktor i mentor

Ryszard Jelonek zyskał uznanie i popularność daleko poza granicami Prudnika, stając się rozpoznawalną postacią w całym kraju. Był organizatorem wielu profesjonalnych kursów, a dzięki swojemu olbrzymiemu doświadczeniu i wyjątkowemu podejściu do kursantów zyskał miano jednego z najsympatyczniejszych instruktorów w Polsce.

W najbliższym czasie, bo już jesienią, miał pełnić rolę przewodnika podczas nurkowego safari w Egipcie. Była to wyprawa, na którą z niecierpliwością czekała spora grupa jego uczniów. Niestety, przeznaczenie ułożyło zupełnie inny scenariusz.

Okoliczności śmierci Ryszarda Jelonka pozostają niejasne

Obecnie brakuje oficjalnych komunikatów na temat tego, co dokładnie wydarzyło się podczas tego feralnego zanurzenia. Z doniesień medialnych wynika, że zgon nastąpił bezpośrednio w trakcie schodzenia pod wodę, a jako prawdopodobną przyczynę wskazuje się nieoczekiwane komplikacje zdrowotne.

Do tej pory w internecie nie opublikowano żadnych nowych, sprawdzonych informacji dotyczących dokładnej lokalizacji wypadku ani przebiegu interwencji służb ratunkowych. Brakuje także jakichkolwiek wzmianek o ewentualnych czynnikach zewnętrznych, które mogłyby mieć wpływ na to tragiczne wydarzenie.

Wzruszające pożegnania środowiska nurkowego

Platformy społecznościowe pełne są wpisów od osób, dla których Ryszard Jelonek był ważną postacią — począwszy od jego uczniów, przez kolegów z pracy, aż po bliskich przyjaciół. Wszyscy zgodnie zwracają uwagę na jego niekwestionowany profesjonalizm, niezwykłe opanowanie, serdeczność wobec innych oraz niesamowitą pasję, którą potrafił zarazić każdego dookoła.

Odejście tego cenionego instruktora stanowi bolesny cios dla całej polskiej społeczności nurkowej. Chociaż dokładne tło tej tragedii wciąż pozostaje okryte tajemnicą, niewątpliwie odeszła osoba, która dla ogromnej rzeszy ludzi była najważniejszym mentorem w odkrywaniu podwodnych głębin.

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