Nocny zakaz sprzedaży alkoholu działa? Mniej interwencji i agresji wobec ratowników w Opolu

Patrycja Śmigielska
2026-03-23 15:45

Ratownicy medyczni w Opolu zauważają pierwsze efekty ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu. Spadła liczba wyjazdów do nietrzeźwych pacjentów, a agresywne incydenty wobec załóg karetek zdarzają się rzadziej niż wcześniej – choć problem wciąż nie zniknął całkowicie.

Zakaz sprzedaży alkoholu

Autor: Sergey Ryzhov Ręka osoby w żółtej bluzie chwyta butelkę z alkoholem na tle regałów sklepowych, na pierwszym planie czerwony znak zakazu sprzedaży alkoholu.

Mniej wyjazdów do upojonych alkoholem — ratownicy już dostrzegają efekt nocnego ograniczenia sprzedaży alkoholu w Opolu. Mniej jest też agresywnych ataków na załogi karetek.

„Jeżeli jest mniej pacjentów upojonych alkoholem, to jest mniej interwencji naszych zespołów, czyli z automatu mniej zagrożeń. Stan po spożyciu alkoholu nie może być w żadnym wypadku argumentem tłumaczącym to zachowanie. Mówimy tu o agresji słownej, ale również fizycznej. – mówi Jarosław Kostyła, dyrektor Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego

Do awantur z pijanymi pacjentami dochodziło wcześniej przynajmniej raz w tygodniu.

„Karetka, która jedzie do takiego pacjenta, tak naprawdę nie powinna jechać, ale jest blokowana i w danym momencie oczywiście inny pacjent, który wymaga pomocy zespołu ratownictwa, może zbyt długo oczekiwać na taką karetkę. Pamiętajmy, że liczba zespołów ratownictwa jest ograniczona.” – dodaje Jarosław Kostyła, dyrektor Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego

Ratownicy muszą odwozić pijanych na SOR lub na tak zwany dołek. Ratusz nie planuje przywrócenia Izby wytrzeźwień.

