Opolanie przeprojektują swoje osiedla? Makiety trafią w ręce mieszkańców

"Przygotowujemy obecnie makiety tych czterech osiedli – fizyczne modele z budynkami i odwzorowanym terenem. Zaprosimy mieszkańców, by przy nich opowiedzieli nam o miejscach, w których dostrzegają różne deficyty albo potencjał do zmian". – mówił Mateusz Mikołajów, kierownik projektu „Zielone Blokowiska".

Czy będzie jak w kultowej scenie z filmu „Poszukiwany, poszukiwana” w reżyserii Stanisława Bareja, gdy pada słynne: „Jezioro damy tutaj, a ten niech sobie stoi w zieleni”?

Opolanie wskazują, że chcieliby więcej parków, w których studenci mogliby spędzać czas lub się uczyć, a także większej liczby ławek, kolorów oraz przestrzeni sprzyjających spotkaniom.

Zebrane pomysły i wytyczne mają w przyszłości stać się wskazówką dla urbanistów i projektantów, jak zmieniać opolskie osiedla, by były bardziej zielone, funkcjonalne i przyjazne mieszkańcom.

Przeczytaj także: Fala hejtu wylała się na maturzystów z opolskiej dziewiątki