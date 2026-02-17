Opolanie przeprojektują swoje osiedla? Makiety trafią w ręce mieszkańców

Patrycja Śmigielska
2026-02-17 15:16

Mieszkańcy opolskich osiedli z wielkiej płyty będą mogli je trochę przeprojektować. Staną nad makietami Malinki, Chabrów, osiedla AK i Dambonia i będą mogli nanieść swe propozycje.

Najważniejsze miasta w historii Górnego Śląska - Opole

i

Autor: UM Opole/ Materiały prasowe Najważniejsze miasta w historii Górnego Śląska

"Przygotowujemy obecnie makiety tych czterech osiedli – fizyczne modele z budynkami i odwzorowanym terenem. Zaprosimy mieszkańców, by przy nich opowiedzieli nam o miejscach, w których dostrzegają różne deficyty albo potencjał do zmian". – mówił Mateusz Mikołajów, kierownik projektu „Zielone Blokowiska".

Czy będzie jak w kultowej scenie z filmu „Poszukiwany, poszukiwana” w reżyserii Stanisława Bareja, gdy pada słynne: „Jezioro damy tutaj, a ten niech sobie stoi w zieleni”?

Opolanie wskazują, że chcieliby więcej parków, w których studenci mogliby spędzać czas lub się uczyć, a także większej liczby ławek, kolorów oraz przestrzeni sprzyjających spotkaniom.

Zebrane pomysły i wytyczne mają w przyszłości stać się wskazówką dla urbanistów i projektantów, jak zmieniać opolskie osiedla, by były bardziej zielone, funkcjonalne i przyjazne mieszkańcom.

