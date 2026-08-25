Opolska Scena Tańca 2026. Tydzień pełen ruchu, emocji i niezwykłych spektakli

Taniec może być opowieścią, eksperymentem, formą rozmowy z widzem, a czasem także sposobem na zadawanie trudnych pytań. Podczas tegorocznej Opolskiej Sceny Tańca różne podejścia do ruchu spotkają się na jednej scenie.

Festiwal odbędzie się od 20 do 27 września 2026 roku. W programie znalazły się spektakle, wydarzenia towarzyszące, warsztaty oraz spotkania z twórcami.

Taniec o codzienności, presji i potrzebie zatrzymania

Tegoroczna edycja koncentruje się na różnorodności – zarówno choreograficznych form, jak i tematów podejmowanych przez artystów.

Na scenie pojawią się historie związane z czasem i codziennością, napięciem pomiędzy działaniem a odkładaniem spraw na później, presją oraz potrzebą zatrzymania się. Nie zabraknie również humoru i przewrotnego spojrzenia na popkulturę oraz społeczne wyobrażenia.

Widzowie będą mogli zobaczyć, jak taniec wykorzystuje rytm, energię, powtarzalność i transformację. Ciało stanie się nie tylko narzędziem ruchu, ale również nośnikiem pamięci, emocji i doświadczeń.

Kiedy scena spotyka się z widownią

Jednym z ważnych elementów festiwalu będzie relacja pomiędzy artystami a publicznością. W niektórych wydarzeniach granica między sceną a widownią zacznie się zacierać, a odbiorcy staną się częścią wspólnego doświadczenia.

Taniec będzie również wchodził w dialog z obrazem, iluzją, technologią i przestrzenią wirtualną. Artyści przyjrzą się temu, jak nowe technologie wpływają na nasze poczucie obecności, bliskości i relacji z otoczeniem.

Silvia Gribaudi poprowadzi Laboratorium ChoreograficzneIntegralną częścią tegorocznej Opolskiej Sceny Tańca będzie Laboratorium Choreograficzne prowadzone przez Silvię Gribaudi.

To międzynarodowy proces twórczy, podczas którego artyści będą pracować między innymi nad relacją z publicznością, wykorzystaniem humoru oraz performatywną obecnością na scenie.

Nie tylko spektakle

Program festiwalu został uzupełniony o wydarzenia, które pozwolą widzom spojrzeć na taniec również od strony procesu twórczego.

Zaplanowano warsztaty prowadzone przez polskich i zagranicznych artystów, podczas których uczestnicy będą mogli bezpośrednio pracować z własnym ciałem i poznawać różne strategie ruchowe.

W programie znalazły się także wprowadzenia do spektakli oraz rozmowy pospektaklowe. To okazja, aby spotkać się z twórcami i porozmawiać o tym, co dzieje się na scenie oraz jak powstają prezentowane przedstawienia.

Jednym z wydarzeń towarzyszących będzie również rozmowa poświęcona najnowszej książce Anny Królicy „Ciało i pamięć w teatrach Tadeusza Kantora i Piny Bausch”. Spotkanie będzie okazją do rozmowy o pamięci ciała i jego znaczeniu w historii teatru oraz tańca.

Opolska Scena Tańca 2026 – kiedy i gdzie?

Tegoroczna edycja Opolskiej Sceny Tańca odbędzie się 20–27 września 2026 roku.

Festiwal będzie okazją do spotkania z różnymi formami współczesnego tańca – od spektakli i eksperymentów choreograficznych, przez warsztaty, aż po rozmowy z artystami i wydarzenia poświęcone teorii tańca.

Szczegółowy program festiwalu oraz informacje dotyczące poszczególnych spektakli dostępne są na stronie teatropole.pl/opolska-scena-tanca-2026/.

Opolska Scena Tańca 2026 odbywa się pod patronatem medialnym Radia ESKA.