Osaka 2026 świętuje 10-lecie! Największy zlot fanów japońskiej motoryzacji w Polsce już w lipcu

To nie będzie zwykły motoryzacyjny weekend. Organizatorzy przygotowali czterodniowe święto pasji, adrenaliny i wyjątkowej atmosfery, które od lat buduje społeczność miłośników japońskich samochodów.

Dziesięć lat historii i rekordowa edycja

Jubileuszowa Osaka 2026 po raz pierwszy potrwa aż cztery dni. Czwartek będzie dniem zamkniętym przeznaczonym wyłącznie dla uczestników zlotu, którzy będą mogli integrować się, wymieniać doświadczeniami i wspólnie celebrować dziesięciolecie wydarzenia.

Na miejscu pojawi się ponad tysiąc japońskich samochodów, co czyni tegoroczną edycję największą ekspozycją w historii OSAKI. Od kultowych klasyków, przez dopracowane projekty tuningowe, aż po najnowsze modele - każdy fan motoryzacji znajdzie coś dla siebie.

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe

Drift, emocje i wyjątkowe atrakcje

Nieodłącznym elementem OSAKI są widowiskowe pokazy driftu. Tak będzie również w tym roku. Na uczestników czekają specjalne strefy driftowe oraz przejazdy drift taxi, dzięki którym będzie można poczuć emocje znane z profesjonalnych zawodów motorsportowych.

Organizatorzy zapowiadają także konkursy, prezentacje i liczne aktywności przygotowane zarówno dla pasjonatów motoryzacji, jak i osób odwiedzających wydarzenie po raz pierwszy. Nie zabraknie również rozbudowanej strefy gastronomicznej z food truckami serwującymi kuchnie z różnych zakątków świata.

Gwiazdy na jubileuszowej OSAKA 2026

Jednym z najważniejszych punktów programu będzie sobota, 4 lipca. Tego dnia wydarzenie poprowadzi Sebastian „Kickster” Kraszewski - jeden z najpopularniejszych twórców motoryzacyjnych w Polsce.

Wieczorem na scenie pojawią się natomiast Kali i Paluch, którzy zadbają o muzyczne emocje podczas jubileuszowej edycji wydarzenia.

Wśród gości specjalnych znalazł się również Kamil Chwastek, znany w sieci jako „Poczciwy Krzychu”. Influencer obserwowany przez ponad 1,5 miliona osób na Instagramie będzie dostępny dla uczestników wydarzenia.

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe

Gala nagród i nowa odsłona wydarzenia

Dziesiąta edycja OSAKI to także wyjątkowa gala rozdania nagród, podczas której wyróżnione zostaną najciekawsze samochody oraz projekty motoryzacyjne prezentowane podczas zlotu.

Organizatorzy podkreślają, że choć wydarzenie pozostaje wierne swoim korzeniom, tegoroczna odsłona została przygotowana na jeszcze większą skalę. Uczestnicy mogą liczyć na nowoczesną infrastrukturę, strefy VIP oraz szereg udogodnień, które mają zapewnić komfort przez cały weekend.

Osaka 2026 to nie tylko zlot samochodowy. To święto ludzi, których łączy wspólna pasja, motoryzacyjna kultura i wyjątkowa atmosfera budowana od dziesięciu lat.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie organizatora: osakazlot.pl. Bilety na jubileuszową edycję dostępne są w sprzedaży online.

Impreza odbywa się pod patronatem Radia ESKA.