Pałac w Kopicach znów się wypełni miłośnikami historii

Pałac w Kopicach znów wypełni się miłośnikami historii. A taka okazja zdarza się bardzo rzadko. Remont najbardziej zniszczonego pałacu na Opolszczyźnie trwa od 4 lat. Jest już zabezpieczony i nie grozi mu zawalenie.

- Bryła jest na tyle stabilna, że możemy poczynić kolejne kroki do prac dążących do założenia dachu na obiekt. Sam dach, to jest ogromna połać, więc to będzie inwestycja, która będzie rozłożona w czasie - mówi Anna Stawiarska, rzecznik prasowy właścicieli pałacu, rodziny Wiesiollek.

O przywróceniu dawnych komnat i sal pałacowych rezydencji śląskiego Kopciuszka na razie nie ma mowy.

- Nie możemy mówić o tym, że właściciel jest na tyle majętny by przywrócić i odbudować pałac. Na razie skupiamy się na jego zabezpieczeniu. W momencie, kiedy właściciele zastali obiekt, mówiliśmy o gołych ścianach. Nie mieliśmy żadnych stropów, teraz je mamy. Są też klatki schodowe, które pozwalają wejść troszeczkę wyżej - opowiada Anna Stawiarska, rzecznik prasowy właścicieli pałacu, rodziny Wiesiollek.

Przywracanie dawnej świetności potrwa jednak lata. Co tam będzie- tego właściciele zabytku nie zdradzają.

Ruiny i ich remont miłośnicy architektury obserwują z zapartym tchem.

- Najbardziej znanym, ale i zniszczonym pałacem na Opolszczyźnie jest ten w Kopicach. - Tam jest pięknie. - Kopice, ostatnio oglądałem różne zdjęcia, sam tam nie byłem. Ale widziałem na zdjęciach, że tam dużo się dzieje, są tam różne maszyny. - Widziałem na żywo ten pałac, kilka razy tam byłem. Z tego co wiem trwają tam prace - mówią Opolanie.

​W niedzielę (08.03) będzie można wejść na teren pałacu, do piwnic i holu. W kaskach i z przewodnikami. Nie wiadomo kiedy taka okazja się powtórzy.