Grudzień to czas, w którym szczególnie chętnie dzielimy się dobrem. W Dobrzeniu Wielkim będzie można połączyć świąteczną atmosferę z aktywnością fizyczną i realnym wsparciem potrzebującej dziewczynki. VI Bieg po choinkę zaplanowano na niedzielę, 13 grudnia 2026 roku. Uczestnicy spotkają się na terenach rekreacyjnych wokół zbiornika Balaton, by wspólnie pobiegać, dobrze się bawić i wesprzeć szczytny cel.

Trzy dystanse i świąteczne przebrania. Każdy może dołączyć!

Bieg po choinkę to propozycja zarówno dla osób, które regularnie startują w zawodach, jak i tych, którzy po prostu lubią aktywnie spędzać czas. W ramach wydarzenia zaplanowano rywalizację na dystansach 10 i 5 kilometrów, a także marsz Nordic Walking na 5 kilometrów.

Nie zabraknie również charakterystycznego dla imprezy świątecznego akcentu. Organizatorzy zapraszają do udziału w biegu w bożonarodzeniowych przebraniach. To okazja, by na trasie spotkać nie tylko miłośników sportu, ale też uczestników w mikołajkowych czapkach i innych świątecznych strojach. W programie przewidziano także widowiskowe zimowe morsowanie.

Wydarzenie ma charakter międzypokoleniowy. Organizatorzy chcą zachęcić do wspólnego udziału dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów. Liczy się nie tylko wynik na mecie, ale przede wszystkim dobra zabawa, integracja i pokazanie, że aktywność fizyczna może być świetnym sposobem na spędzanie czasu z bliskimi.

Pobiegą dla Laury. Każdy gest ma znaczenie

Tegoroczna edycja ma szczególny cel charytatywny. Podczas wydarzenia prowadzona będzie zbiórka pieniędzy na leczenie i rehabilitację Laury, która zmaga się z zespołem Retta - rzadkim schorzeniem neurologicznym.

To właśnie pomoc dziewczynce nadaje grudniowemu spotkaniu dodatkowy wymiar. Biegacze, kibice i mieszkańcy będą mogli włączyć się w inicjatywę i wesprzeć Laurę w walce o zdrowie. Sportowa rywalizacja stanie się okazją do pokazania, jak wiele można osiągnąć dzięki wspólnemu zaangażowaniu.

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe

Sport, integracja i lokalna społeczność

Za organizację VI Biegu po choinkę odpowiada Stowarzyszenie Ludzi Kreatywnych „Talent” w Dobrzeniu Wielkim we współpracy z grupą biegową „Od Jeziora do Jeziora”. Inicjatywa od lat łączy promocję zdrowego stylu życia z integracją mieszkańców i działalnością charytatywną.

Organizatorzy podkreślają, że szczególnie ważne jest zaangażowanie młodzieży, rozwijanie wolontariatu rówieśniczego oraz budowanie więzi między pokoleniami. W przygotowanie wydarzenia włączają się wolontariusze i organizacje partnerskie. Planowany jest udział około 300 zawodników we wszystkich kategoriach.

Bieg to także okazja do poznania walorów przyrodniczych gminy Dobrzeń Wielki i spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Nad Balatonem spotkają się ludzie, których łączy zamiłowanie do ruchu, lokalnych inicjatyw i pomagania innym.

VI Bieg po choinkę odbywa się pod patronatem Wójta Gminy Dobrzeń Wielki oraz Marszałka Województwa Opolskiego. Organizatorzy zapraszają do udziału wszystkich, którzy chcą poczuć świąteczną atmosferę, zadbać o swoją kondycję i dołożyć cegiełkę do pomocy Laurze.

VI Bieg po choinkę „Aktywna młodzież, silna wspólnota - Międzypokoleniowe Zawody Od Jeziora do Jeziora”

Kiedy: 13 grudnia 2026 roku

13 grudnia 2026 roku Gdzie: tereny rekreacyjne wokół zbiornika Balaton w Dobrzeniu Wielkim

tereny rekreacyjne wokół zbiornika Balaton w Dobrzeniu Wielkim Dystanse: 10 km, 5 km oraz Nordic Walking na 5 km

10 km, 5 km oraz Nordic Walking na 5 km Cel charytatywny: zbiórka na leczenie i rehabilitację Laury z zespołem Retta

Akcja odbywa się pod patronatem Radia ESKA.