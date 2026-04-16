Pogoda na weekend w Opolu 17-19 kwietnia. Zrobi się cieplej, ale pojawi się deszcz

Pogoda w Opolu: 17-19 kwietnia 2026

Mieszkańcy Opola mogą spodziewać się weekendu z mieszanką pogodową. Pierwsze dwa dni, choć pochmurne, upłyną bez deszczu i ze stabilną temperaturą, co z pewnością ucieszy osoby planujące spędzić czas na zewnątrz. Finał weekendu przyniesie wyraźne ocieplenie, ale niestety również opady. Warto zwrócić uwagę na chłodną noc z soboty na niedzielę.

Piątek pod znakiem chmur, ale bez deszczu

Weekend rozpocznie się w Opolu od całkiem przyjemnej aury. W piątek, 17 kwietnia, prognozy nie przewidują opadów. Niebo będzie jednak częściowo zasłonięte przez chmury, więc na dłuższe chwile ze słońcem nie ma co liczyć. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą około 17 stopni Celsjusza. Noc będzie już znacznie chłodniejsza, z temperaturą spadającą do około 8 stopni. Powieje umiarkowany wiatr z prędkością około 3 m/s.

Pochmurna sobota z najzimniejszą nocą weekendu

Sobota, 18 kwietnia, będzie kontynuacją stabilnej, bezdeszczowej aury. Tego dnia na niebie pojawi się jednak jeszcze więcej chmur niż w piątek, a zachmurzenie będzie niemal całkowite. Temperatura w ciągu dnia pozostanie na podobnym, wiosennym poziomie i ponownie osiągnie około 17 stopni. Uwagę warto zwrócić na prognozę na noc, która będzie najzimniejsza w ten weekend – temperatura minimalna spadnie do zaledwie 5 stopni Celsjusza. Sobota okaże się też najspokojniejszym dniem pod względem wiatru, który osłabnie do około 1 m/s.

Niedziela przyniesie ocieplenie i opady

Pogodowy zwrot akcji nastąpi w niedzielę, 19 kwietnia. To będzie zdecydowanie najcieplejszy dzień weekendu, kiedy słupki rtęci powędrują aż do ponad 19 stopni. Także noc z niedzieli na poniedziałek będzie znacznie cieplejsza od poprzedniej, z temperaturą w okolicach 8 stopni. Niestety, za ociepleniem podąży pogorszenie aury. Niebo pozostanie mocno zachmurzone i pojawią się opady deszczu, których suma w ciągu doby może wynieść około 3 mm. Wiatr również nieco przybierze na sile, osiągając prędkość do 2,5 m/s.

Jak spędzić weekend w Opolu?

Dwa pierwsze, bezdeszczowe dni weekendu to idealna okazja do spędzania czasu na zewnątrz. Zarówno piątek, jak i sobota, sprzyjają spacerom po miejskich parkach i bulwarach. Stabilna temperatura dzienna pozwoli komfortowo korzystać z uroków miasta, warto więc wykorzystać ten czas, zanim w niedzielę pogoda się zmieni. Nadejście deszczu w ostatni dzień weekendu to z kolei sygnał, by pomyśleć o planach pod dachem. Wizyta w instytucji kultury, galerii sztuki czy spędzenie czasu w przytulnej kawiarni mogą okazać się świetną alternatywą dla aktywności na świeżym powietrzu.

Dane pogodowe: OpenWeather