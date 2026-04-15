Prawdziwy mistrz ucieczki wrócił do opolskiego zoo!

„On chciał i popływać, i polatać, i pouciekać. No być może szukał tego pelikana, który nawiał 3 lata temu i chciał się z nim gdzieś tam spotkać. Natomiast też dzięki temu, że się mocno zmęczył, mogliśmy go schwytać. Wtedy rzeczywiście był to berek”. – mówił Jakub Piasecki z opolskiego zoo

W niedzielę wieczorem pelikan pływający po Odrze przyciągnął uwagę spacerowicza. Na szczęście, wielką ucieczkę udaremnili strażacy wodniacy.

„Próbuje z nami grać w chowanego. No na szczęście tym razem przegrał. Udało nam się dzięki pomocy strażaków złapać go na Odrze i sprowadzić z powrotem do domu”. – relacjonuje Jakub Piasecki z opolskiego zoo

Niewykluczone, że za jakiś czas znów będzie trzeba go szukać. Żeby zapobiegać takim ucieczkom, pelikanom podcina się skrzydła, ale jak widać, gen jest silniejszy.

