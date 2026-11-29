Założony w 1254 roku Paczków znajduje się na Opolszczyźnie, tuż przy granicy z Czechami. Swoją popularność i przydomek „polskiego Carcassonne” zawdzięcza przede wszystkim doskonale zachowanym średniowiecznym fortyfikacjom obronnym, które stanowią dziś jego największą atrakcję turystyczną.

Według danych Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, historyczne obwarowania ciągną się wokół centrum na dystansie około 1200 metrów. Choć w przeszłości konstrukcje te były jeszcze wyższe, obecnie mury sięgają miejscami nawet siedmiu metrów wysokości. Współcześnie turyści mogą podziwiać 19 ocalałych baszt, trzy wieże bramne oraz bramę Nyską. Z uwagi na te unikalne walory dawna zabudowa miejska oraz cały system obronny otrzymały oficjalny status Pomnika Historii.

Atrakcje turystyczne w Paczkowie. Co warto zwiedzić?

Średniowieczne obwarowania to niejedyny powód, by odwiedzić to miejsce. Na uwagę zasługuje również historyczny rynek z renesansową wieżą ratuszową, a także kościół św. Jana Ewangelisty, który w XVI wieku przebudowano do celów obronnych. Na miejscu działa ponadto prezentujące dawne urządzenia Muzeum Gazownictwa. Zabytkowa architektura i potężne fortyfikacje sprawiają, że miasteczko stanowi świetny cel na jednodniowy wypad.

To miasteczko płonie niemal bez przerwy od 60 lat. Pożaru nikt nie potrafi ugasić