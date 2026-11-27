Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Opolu

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich mieszkańców – jakość powietrza w stolicy województwa opolskiego jest dziś bardzo dobra. Choć temperatura spadła w okolice zera stopni i trwa już sezon grzewczy, dym z przydomowych pieców oraz spaliny z miejskich ulic nie gromadzą się przy ziemi. Umiarkowany wiatr skutecznie rozwiewa drobne cząsteczki brudu, zapewniając nam rześką atmosferę.

Taka sytuacja to świetny pretekst, by spędzić czas poza domem. Bez przeszkód można wybrać się na rodzinny spacer, przebieżkę po parku czy otworzyć okna i dokładnie przewietrzyć całe mieszkanie. Nic nie zagraża dziś naszemu zdrowiu ani komfortowi oddychania.

Jak odczytywać dzisiejsze (27.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Aby dobrze ocenić stan powietrza, warto odnieść pomiary do oficjalnych wskaźników. Polska norma dobowa dla pyłu PM10 wynosi 50 µg/m³, a roczna norma dla PM2.5 to 20 µg/m³ (dla porównania Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, aby dobowe stężenie PM2.5 nie przekraczało 15 µg/m³).

Oto szczegółowe dane zarejestrowane na lokalnej stacji pomiarowej:

Opole, ul. Koszyka (odczyt z godziny 08:00): stężenie pyłu PM10 wyniosło 21.8 µg/m³, a pyłu PM2.5 osiągnęło wartość 17.3 µg/m³. Indeks jakości dla tego miejsca został określony jako bardzo dobry.

Dzisiejsze stężenie pyłu PM10 mieści się w bezpiecznych granicach i wynosi około 44% dobowej normy bezpieczeństwa. Poziom drobnocząsteczkowego pyłu PM2.5 jest również niski, co gwarantuje czyste powietrze w całej okolicy.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to po prostu niebezpieczna, toksyczna mgła. Powstaje wtedy, gdy wilgotne powietrze miesza się z dymem z przydomowych kominów i spalinami samochodowymi. Jeśli wiatr nie rozwiewa tych drobnych zanieczyszczeń, wiszą one nisko nad ziemią i trafiają bezpośrednio do naszych płuc. Złotą zasadą każdego mieszkańca powinno być regularne sprawdzanie wskaźników jakości powietrza przed wyjściem z domu – szczególnie wtedy, gdy planujemy aktywność fizyczną lub spacer z najmłodszymi.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie