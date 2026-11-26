Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Opolu

Zgodnie z najnowszymi odczytami ze stacji pomiarowych, jakość powietrza w Opolu jest dziś dobra. Choć jesienno-zimowe ochłodzenie skłania do intensywniejszego ogrzewania domów, zanieczyszczenia pochodzące z kominów i rur wydechowych nie gromadzą się przy ziemi. W mieście nie występuje zjawisko zwane inwersją, w którym ciepłe powietrze działa jak niewidzialna pokrywka zatrzymująca dym nisko przy ziemi, dzięki czemu cząsteczki brudu są sprawnie rozpraszane przez ruchy powietrza.

Osoby w każdym wieku, w tym dzieci, seniorzy oraz miłośnicy aktywności fizycznej na świeżym powietrzu, mogą bez obaw spędzać czas na zewnątrz oraz wietrzyć swoje mieszkania.

Jak odczytywać dzisiejsze (26.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Aby dobrze zinterpretować dane ze stacji monitoringowej, warto zestawić je z obowiązującymi normami. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) ustalił dobowy poziom dopuszczalny dla pyłu PM10 na poziomie 50 µg/m³, z kolei dla drobin PM2.5 roczny poziom dopuszczalny wynosi 20 µg/m³ (dla stężeń dobowych WHO przyjmuje surowszy próg ostrzegawczy na poziomie 15 µg/m³).

Poniżej przedstawiamy szczegółowy raport z lokalnej stacji pomiarowej:

Opole, ul. Koszyka – podczas pomiaru z godziny 08:00 odnotowano stężenie pyłu PM10 w wysokości 22.6 µg/m³ (indeks: Dobry), co stanowi zaledwie 45,2% dobowej normy bezpieczeństwa GIOŚ. Z kolei stężenie pyłu PM2.5 wyniosło 18.4 µg/m³, co również mieści się w granicach standardów rocznych.

Dzisiejsze odczyty wyraźnie pokazują, że stężenia pyłów zawieszonych pozostają na bezpiecznym poziomie i nie stanowią zagrożenia dla zdrowia.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to niebezpieczna, toksyczna mgła, która powstaje z połączenia zanieczyszczeń powietrza – głównie dymu z domowych pieców i spalin samochodowych – z wilgocią oraz bezwietrzną pogodą. Gdy w chłodne dni brakuje wiatru, te drobne cząsteczki brudu wiszą nisko nad ziemią i trafiają prosto do naszych płuc. Aby skutecznie dbać o zdrowie swoje i swoich najbliższych, warto wyrobić w sobie codzienny nawyk. Złota zasada mieszkańca brzmi: zawsze sprawdzaj aktualny indeks jakości powietrza przed wyjściem na trening lub spacer, szczególnie jeśli należysz do grupy wrażliwej.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie