Ponad 500 zł za zwrot butelek. Padł kolejny rekord

Rekord, który robi wrażenie

Bariera 1000 zwróconych opakowań właśnie została przełamana. W ostatnim czasie w jednym ze sklepów w Opolu oddano aż 1095 butelek i puszek. Efekt? Klient otrzymał voucher o wartości ponad 500 zł - dokładnie 547,50 zł. To do tej pory najwyższa jednorazowa kwota uzyskana w ramach systemu kaucyjnego w Polsce.

Polacy uczą się "zarabiać na butelkach"

Choć system kaucyjny nadal nie działa idealnie, konsumenci coraz lepiej się w nim odnajdują. W wielu miejscach pojawiają się osoby, które regularnie zbierają opakowania - nie tylko swoje, ale także porzucone czy oddawane przez innych. Dla części osób to sposób na swego rodzaju dorobienie do domowego budżetu. Wystarczy uzbierać większą liczbę butelek i puszek, by przy jednym zwrocie odebrać nawet kilkaset złotych.

System kaucyjny w Polsce

System kaucyjny w Polsce obowiązuje od kilku miesięcy, więc większość z nas zdążyła się już do niego przyzywczaić. Niestety, nadal nie wszystko jednak działa tak, jak powinno. Najczęstsze skargi dotyczą:

przepełnionych lub nieczynnych butelkomatów,

zbyt małej liczby punktów zwrotu,

długiego oczekiwania w kolejkach.

Co obejmuje system kaucyjny?

Przypomnijmy, że obecnie obowiązują konkretne stawki:

50 groszy za plastikowe butelki i puszki,

1 zł za butelki szklane.

Taki zwrot możliwy jest tylko w przypadku opakowań oznaczonych specjalnym symbolem.

Zwrot butelek bez wychodzenia z domu

Dla wielu osób gromadzenie butelek w mieszkaniu, a następnie oddawanie ich w sklepie jest męczące. Właśnie dlatego sieć Frisco jako jedna z pierwszych w Polsce umożliwiła zwrot opakowań bez wychodzenia z domu. Jak to możliwe?

W praktyce wygląda to bardzo prosto – podczas dostawy zakupów kurier odbiera od klienta zebrane butelki plastikowe i puszki objęte systemem kaucyjnym. Nie trzeba wcześniej zgłaszać takiej potrzeby ani szukać butelkomatu. Opakowania wystarczy zapakować do specjalnych worków, które sklep dodaje do zamówienia, a kierowca może jednorazowo zabrać nawet dwa takie worki. Zwrot kaucji trafia później do klienta w formie kuponu lub przelewu, co sprawia, że cały proces jest znacznie wygodniejszy niż tradycyjny zwrot w sklepie