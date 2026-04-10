Ponad 500 zł za zwrot butelek. Padł kolejny rekord

Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2026-04-10 15:10

System kaucyjny w Polsce dopiero się rozkręca, ale już teraz potrafi zaskakiwać skalą. Coraz więcej osób traktuje zwrot opakowań nie tylko jako ekologiczny obowiązek, ale także sposób na dodatkowy zarobek. Najnowszy rekord pokazuje, że gra toczy się już o naprawdę konkretne pieniądze.

System kaucyjny w Polsce, oddajemy butelki w automatach

Rekord, który robi wrażenie

Bariera 1000 zwróconych opakowań właśnie została przełamana. W ostatnim czasie w jednym ze sklepów w Opolu oddano aż 1095 butelek i puszek. Efekt? Klient otrzymał voucher o wartości ponad 500 zł - dokładnie 547,50 zł. To do tej pory najwyższa jednorazowa kwota uzyskana w ramach systemu kaucyjnego w Polsce.

Polacy uczą się "zarabiać na butelkach"

Choć system kaucyjny nadal nie działa idealnie, konsumenci coraz lepiej się w nim odnajdują. W wielu miejscach pojawiają się osoby, które regularnie zbierają opakowania - nie tylko swoje, ale także porzucone czy oddawane przez innych. Dla części osób to sposób na swego rodzaju dorobienie do domowego budżetu. Wystarczy uzbierać większą liczbę butelek i puszek, by przy jednym zwrocie odebrać nawet kilkaset złotych.

System kaucyjny w Polsce

System kaucyjny w Polsce obowiązuje od kilku miesięcy, więc większość z nas zdążyła się już do niego przyzywczaić. Niestety, nadal nie wszystko jednak działa tak, jak powinno. Najczęstsze skargi dotyczą:

  • przepełnionych lub nieczynnych butelkomatów,
  • zbyt małej liczby punktów zwrotu,
  • długiego oczekiwania w kolejkach.

Co obejmuje system kaucyjny?

Przypomnijmy, że obecnie obowiązują konkretne stawki:

  • 50 groszy za plastikowe butelki i puszki,
  • 1 zł za butelki szklane.

Taki zwrot możliwy jest tylko w przypadku opakowań oznaczonych specjalnym symbolem.

Zwrot butelek bez wychodzenia z domu

Dla wielu osób gromadzenie butelek w mieszkaniu, a następnie oddawanie ich w sklepie jest męczące. Właśnie dlatego sieć Frisco jako jedna z pierwszych w Polsce umożliwiła zwrot opakowań bez wychodzenia z domu. Jak to możliwe? 

W praktyce wygląda to bardzo prosto – podczas dostawy zakupów kurier odbiera od klienta zebrane butelki plastikowe i puszki objęte systemem kaucyjnym. Nie trzeba wcześniej zgłaszać takiej potrzeby ani szukać butelkomatu. Opakowania wystarczy zapakować do specjalnych worków, które sklep dodaje do zamówienia, a kierowca może jednorazowo zabrać nawet dwa takie worki. Zwrot kaucji trafia później do klienta w formie kuponu lub przelewu, co sprawia, że cały proces jest znacznie wygodniejszy niż tradycyjny zwrot w sklepie

