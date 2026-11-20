Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Opolu

Według najnowszych pomiarów ze stacji kontrolnych, ogólny stan powietrza w mieście jest dziś dobry, a stężenia szkodliwych substancji utrzymują się na bardzo niskim poziomie. Silniejszy wiatr i przelotny deszcz skutecznie rozpraszają dym z domowych pieców oraz spaliny samochodowe, dzięki czemu drobne cząsteczki brudu nie gromadzą się tuż nad ziemią.

Brak niewidzialnej chmury zanieczyszczeń sprawia, że warunki do wietrzenia mieszkań oraz aktywności fizycznej są znakomite. Zarówno dzieci, jak i seniorzy czy osoby z chorobami płuc mogą spędzać czas na świeżym powietrzu bez obaw o swoje zdrowie.

Jak odczytywać dzisiejsze (20.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Aby właściwie ocenić sytuację, warto pamiętać o oficjalnych normach bezpieczeństwa GIOŚ: dobowy poziom dopuszczalny dla pyłu PM10 wynosi 50 µg/m³, a dla PM2.5 roczna norma wynosi 20 µg/m³. Dodatkowo Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca bardziej restrykcyjne normy dobowe: 45 µg/m³ dla PM10 oraz 15 µg/m³ dla PM2.5.

Szczegółowe odczyty z opolskiej aparatury przedstawiają się następująco:

Opole, ul. Koszyka (odczyt z godziny 08:00): stężenie pyłu PM10 wyniosło 5.1 µg/m³ (co stanowi zaledwie 10,2% dobowej normy GIOŚ), a stężenie pyłu PM2.5 wyniosło 1.9 µg/m³. Jakość powietrza pod kątem obu tych parametrów została oceniona jako bardzo dobra.

Dzisiejsze wartości mieszczą się w bezpiecznych granicach i są wielokrotnie niższe od dopuszczalnych limitów.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to niebezpieczna, toksyczna chmura złożona z dymu z domowych kominów, spalin i wilgoci. Powstaje najczęściej wtedy, gdy z powodu braku wiatru i chłodu zanieczyszczenia nie mogą ulecieć w górę i zostają zablokowane tuż przy ziemi. Złota zasada mieszkańca brzmi: zawsze sprawdzaj aktualny wskaźnik jakości powietrza przed wyjściem na spacer lub trening, aby bezpiecznie planować dzień i chronić swoje płuca.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie