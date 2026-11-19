To historia, która porusza do głębi i pokazuje, jak wiele zależy od ludzkiej wrażliwości. W jednym z lasów w okolicach Opola leśnicy natrafili na poruszającą scenę. Pod korzeniami powalonego dębu schronienie znalazła suczka, która właśnie została mamą czwórki malutkich szczeniąt. O całym zdarzeniu poinformowało Nadleśnictwo Opole w mediach społecznościowych.

"Pod przewróconym dębem, w jednym z naszych lasów, znaleziono suczkę, która ukrywała się tam wraz z czwórką swoich maluchów. Leśna kryjówka stała się tymczasowym domem dla całej psiej rodziny."

- czytamy w oficjalnym komunikacie.

Psia rodzina jest już bezpieczna!

Na szczęście reakcja leśników była natychmiastowa. Cała psia rodzina została ostrożnie zabrana z leśnej kryjówki i trafiła pod fachową opiekę. Teraz czeka na nowy, lepszy start w życiu. O dalszych losach zwierzaków Nadleśnictwo Opole poinformowało we wzruszającym wpisie.

"Suczka wraz ze szczeniętami trafiła już pod opiekę Schronisko w Opolu, gdzie cała piątka jest bezpieczna i otrzymuje niezbędną pomoc. Szczególnie podziękowania kierujemy do pracowników schroniska i jesteśmy pod wrażeniem ich profesjonalizmu i zaangażowania"

- podkreślają leśnicy.

Ktoś jej szuka? Trwają poszukiwania właściciela

Choć suczka i jej maluchy są już bezpieczne, historia wciąż czeka na swój finał. Najważniejszym zadaniem jest teraz ustalenie, czy psia mama ma właściciela, który być może jej szuka. Nadleśnictwo apeluje do wszystkich, którzy mogą rozpoznać psa.

"Szukamy właściciela suczki! Być może komuś uciekła, ktoś jej szuka albo rozpoznaje ją ze swojej okolicy? Jeśli wiecie, do kogo mogła należeć, koniecznie dajcie nam znać w komentarzu lub wiadomości prywatnej"

- czytamy w apelu.

Kiedy będzie możliwa adopcja? Te psiaki szukają domu!

Jeśli nie uda się odnaleźć pierwotnego właściciela, zarówno suczka, jak i jej cztery maluchy będą potrzebowały nowych, kochających domów. Schronisko już teraz przygotowuje się do przyszłych adopcji, choć na ten moment trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Najpierw szczeniaki muszą podrosnąć pod czułą opieką swojej mamy.

Leśnicy zachęcają do rozważenia adopcji: "A może ktoś z Was chciałby podarować dom jednemu z tych maluchów albo ich mamie?".

Podają również przybliżony termin, kiedy będzie to możliwe:

"Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, za około dwa miesiące, po zakończeniu okresu opieki nad szczeniętami i spełnieniu niezbędnych warunków, możliwa będzie adopcja zarówno maluchów, jak i ich mamy. Szczegółowe informacje o terminach i zasadach adopcji będzie można uzyskać w schronisku."

Ta historia jest także ważnym przypomnieniem.

"Las jest domem dla dzikich zwierząt, ale nie powinien być miejscem, w którym domowe psy muszą walczyć o przetrwanie. Na szczęście ta historia ma szansę na szczęśliwe zakończenie"

- podsumowuje Nadleśnictwo Opole.

Leśnicy kończą swój wpis gorącą prośbą do internautów: "Liczymy na Waszą pomoc! Udostępnijcie ten post. Może dzięki Wam odnajdzie się właściciel suczki, a jeśli nie - pięć psich serc znajdzie nowe, kochające domy".