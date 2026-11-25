Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Opolu

Według najnowszych danych ze stacji pomiarowej stan powietrza jest dziś bardzo dobry. Choć za oknami panuje zimowa aura, lekki ruch powietrza skutecznie zapobiega gromadzeniu się dymu z domowych pieców i rur wydechowych. Drobne cząsteczki brudu są na bieżąco rozdmuchiwane, dzięki czemu nad miastem nie tworzy się trująca, duszna pokrywa.

To idealne warunki na przewietrzenie mieszkań oraz aktywność fizyczną na świeżym powietrzu. Dzieci, osoby starsze oraz miłośnicy biegania czy spacerów mogą bez obaw spędzać czas na zewnątrz.

Jak odczytywać dzisiejsze (25.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Warto pamiętać, jak wyglądają oficjalne granice bezpieczeństwa ustalane przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Dopuszczalny poziom dobowy dla pyłu PM10 wynosi 50 µg/m³, a roczna norma dla pyłu PM2.5 to 20 µg/m³ (dla pyłu PM2.5 Światowa Organizacja Zdrowia WHO zaleca limit dobowy 15 µg/m³).

Pomiary z opolskiej stacji przedstawiają się następująco:

Opole, ul. Koszyka (odczyt z godziny 09:00): stężenie pyłu PM10 wyniosło 23.8 µg/m³ (indeks pyłu: Dobry), a pyłu PM2.5 sięgnęło 17.7 µg/m³. Ogólny indeks jakości powietrza na tej stacji wyznaczono jako Bardzo dobry.

Dzisiejsze stężenie pyłu PM10 wynosi zaledwie 47,6% dobowej normy bezpieczeństwa GIOŚ, co potwierdza, że stężenia pyłów pozostają na w pełni bezpiecznym poziomie.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to rodzaj trującej mgły, która powstaje z połączenia dużej wilgoci oraz dymu wydobywającego się z domowych pieców i kominów czy spalin z aut. Zawiera on mikroskopijne cząsteczki brudu, które po dostaniu się do dróg oddechowych mogą powodować podrażnienia płuc i kaszel. Aby odpowiednio chronić zdrowie swoje i najbliższych, stosuj złotą zasadę mieszkańca: zawsze sprawdzaj aktualny wskaźnik jakości powietrza przed wyjściem na dłuższy spacer lub trening na świeżym powietrzu.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie