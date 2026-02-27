Są zarzuty po zbrodni pod Niemodlinem!

Są zarzuty po zbrodni w Opolskiem! 29-letni Patryk K. odpowie za podwójne zabójstwo w miejscowości Sady pod Niemodlinem. Według ustaleń śledczych, mężczyzna pozbawił życia swoją siostrę oraz jej partnera, zadając im liczne ciosy nożem.

- W postanowieniu o przedstawieniu zarzutów przyjęto, że podejrzany działał ze szczególnym okrucieństwem. Zarzutami objęto również naruszenie nietykalności funkcjonariusza Policji, który dokonywał zatrzymania Patryka K.Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw. W złożonych wyjaśnieniach zaprzeczył aby miał cokolwiek wspólnego ze śmiercią ofiar oraz przedstawił okoliczności w jakich doszło do tego, że ukrył się na strychu domu. W ocenie prokuratora relacja Patryka K. nie zasługuje na wiarę i jako taka stanowi wyraz przyjętej linii obrony - mówił Stanisław Bar z Prokuratury Okręgowej w Opolu.

Podejrzanemu grozi dożywocie - jeszcze dziś sąd ma zdecydować w sprawie tymczasowego aresztowania 29-latka.

Mężczyzna nie był wcześniej karany.