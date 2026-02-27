Szokujące ustalenia po rzezi w Kadłubie. Śledczy ujawniają, co czeka 17-latka

Decyzja prokuratury w sprawie zbrodni w Kadłubie

Sprawa makabrycznego morderstwa w powiecie strzeleckim wkracza w nowy, sądowy etap. Śledczy zadecydowali o sposobie pociągnięcia do odpowiedzialności karnej 17-latka podejrzanego o odebranie życia dwóm członkom swojej rodziny. Stanisław Bar, pełniący funkcję rzecznika Prokuratury Okręgowej w Opolu, przekazał mediom, że chłopak stanie przed wymiarem sprawiedliwości na zasadach dotyczących dorosłych.

- Podejrzany zgodnie z polskim kodeksem karnym odpowiedzialności karnej podlega osoba, która ukończyła 17 rok życia, a tyle lat ten człowiek ukończył

Taką informację przekazał nam prokurator Stanisław Bar. Decyzja ta otwiera drogę do wymierzenia surowej kary, choć z pewnymi ograniczeniami wynikającymi z wieku napastnika. Za podwójne zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem grozi mu od 10 do 25 lat pozbawienia wolności. Warto podkreślić, że polskie prawo zabrania orzekania dożywocia wobec sprawców niepełnoletnich w chwili czynu. Prokurator Bar wyjaśnia też harmonogram najbliższych działań.

- Dziś mają zostać wykonane czynności z udziałem 17-latka. Po ich zakończeniu otrzymam informację co do stanowiska podejrzanego. Najpierw muszą zostać przedstawione zarzuty i wtedy 17-latek będzie mógł się do nich ustosunkować i wypowiedzieć, o ile nie skorzysta z prawa do odmowy składania wyjaśnień

Śledczy o kulisach odkrycia zbrodni w Kadłubie

Makabryczne wydarzenia wyszły na jaw w okolicznościach, które budzą grozę nawet u doświadczonych funkcjonariuszy. Służby nie otrzymały tradycyjnego zgłoszenia telefonicznego od świadków, lecz zostały zaalarmowane przez drastyczne treści publikowane w internecie. To właśnie cyberprzestępczość naprowadziła policję na trop tragedii. Piotr Chwastowski z opolskiej policji wyjaśnił to na antenie Radia Eska.

- Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości uzyskali informację na podstawie materiałów opublikowanych w mediach społecznościowych, że na terenie Polski mogło dojść do zbrodni. Policjanci wykorzystując możliwości techniczne namierzyli, gdzie doszło do tego zdarzenia

Błyskawiczna reakcja jednostki CBZC pozwoliła na natychmiastowe skierowanie patroli pod właściwy adres. Widok, jaki zastali mundurowi w domu jednorodzinnym w Kadłubie, był wstrząsający. Prokurator informował wcześniej o obrażeniach ofiar.

- Ciała ofiar nosiły liczne rany rąbane, cięte. Niewykluczone, że narzędziem zbrodni w tym wypadku była siekiera bądź inne podobne narzędzie

Szokujące nagranie 17-latka. Przerażające szczegóły ataku

Lokalne doniesienia sugerują, że atak mógł być przygotowany z zimną precyzją. Według ustaleń dziennikarzy portalu nto.pl, 17-latek miał trenować ciosy w garażu, a w pokoju ustawił kamerę, by uwiecznić moment ataku na 92-latkę oraz jej 38-letniego zięcia. Zarejestrowany materiał jest tak brutalny, że trudno go opisać. Sprawca z premedytacją podchodzi do śpiącej kobiety i zadaje jej śmiertelne ciosy, by chwilę później w identyczny sposób pozbawić życia swojego ojczyma.

Ofiary zostały zaatakowane we śnie, bez najmniejszych szans na obronę. Bezwzględność czynu kontrastuje z padającymi na nagraniu słowami „przepraszam mamo”. Finał nagrania jest równie makabryczny - widać na nim, jak nastolatek oblizuje narzędzie zbrodni. Ze względu na drastyczność, film ten nie zostanie upubliczniony.

Zatrzymanie Łukasza i opinie mieszkańców wsi

Po dokonaniu rzezi chłopak zamknął dom i zbiegł z miejsca zdarzenia. Obława zakończyła się sukcesem kilka godzin później, gdy policjanci namierzyli go w odległości około 30 kilometrów od Kadłuba. Komenda Wojewódzka Policji w Opolu wydała komunikat w tej sprawie.

- Do zatrzymania nastolatka doszło kilka minut po godz. 13:00 na terenie powiatu krapkowickiego. Mężczyzna ukrywał się w zaroślach. W chwili zatrzymania nie był uzbrojony, nie stawiał oporu. Był spokojny i niczego nie wyjaśniał

Mieszkańcy okolicy są w głębokim szoku i nie mogą uwierzyć w to, co się stało. Zamordowany 38-latek cieszył się sympatią jako dobry mechanik, natomiast o samym podejrzanym wiadomo niewiele. Jeden z pracowników warsztatu ojczyma w rozmowie z Onetem wspomniał o charakterze 17-latka.

- Nie znałem zbyt dobrze Łukasza. Rzadko wychodził ze swojego pokoju. Najczęściej siedział u siebie przed komputerem

Policja ostrzega internautów udostępniających film

W obliczu faktu, że drastyczne materiały dokumentujące zbrodnię wciąż krążą w sieci, służby wystosowały stanowczy apel. Funkcjonariusze proszą o zachowanie podstawowych zasad etyki i niekolportowanie nagrań z miejsca tragedii.

- W związku z dzisiejszym zdarzeniem w Kadłubie apelujemy o powstrzymanie się od publikowania i udostępniania drastycznych zdjęć oraz nagrań z miejsca zbrodni! W obliczu całej tragedii, rodzina zmarłej 92-latki i 38-latka zasługuje na uszanowanie ich prywatności. Nikt nie chciałby znaleźć się w podobnej sytuacji i oglądać śmierci ani cierpienia bliskiej osoby w Internecie. Szacunek dla zmarłych w wyniku dzisiejszej zbrodni i ich bliskich jest ważniejszy niż jakiekolwiek zasięgi i lajki