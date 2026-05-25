"Śląskie morze" przyciągało tysiące turystów. Zachwyceni byli szczególnie Niemcy

Budowa jeziora Otmuchowskiego zmieniła historię miasta

Przełomowym momentem dla Otmuchowa była budowa zbiornika Otmuchowskiego. Prace trwały w latach 1926–1933 i należały do największych inwestycji hydrotechnicznych na Śląsku Opolskim. Jezioro powstało na zachód od miasta i szybko stało się symbolem regionu.

Przy budowie pracowało średnio od 2 do nawet 3 tysięcy robotników. To właśnie dla nich zaczęto rozbudowywać miejscowość - między dzisiejszymi ulicami Krakowską i Żeromskiego powstawały nowe wille oraz domy mieszkalne.

Jezioro Otmuchowskie to dziś prawdziwy gigant - ma powierzchnię około 2200 hektarów i może pomieścić niemal 143 miliony metrów sześciennych wody. Co ciekawe, koszt inwestycji wyniósł aż 55 milionów marek niemieckich w złocie. Zdjęcia okolicy miejscowości znajdziecie w galerii poniżej.

Niemcy nazwali je "Śląskim Morzem"

Ogromny akwen bardzo szybko zaczął pełnić nie tylko funkcję przeciwpowodziową, ale także turystyczną. Niemcy byli zachwyceni nową atrakcją i tłumnie przyjeżdżali nad jezioro na wypoczynek. To właśnie wtedy Otmuchów zyskał swój słynny przydomek - "Schlesische Meer", czyli "Śląskie Morze". W okresie międzywojennym okolice jeziora przeżywały więc prawdziwy turystyczny boom.

Otmuchów mógł zostać uzdrowiskiem

Co ciekawe, jak podaje portal nto.pl, w niemieckich planach zagospodarowania przestrzennego pojawił się pomysł utworzenia w Otmuchowie uzdrowiska. Według odnalezionych dokumentów w miejscowej bażanciarni odkryto bogate pokłady leczniczych bylin. W związku z tym planowano budowę sanatorium, które mogło przyciągać kuracjuszy z całego regionu. Ambitnych planów nie udało się jednak zrealizować. Wszystko przekreślił wybuch II wojny światowej i jej dramatyczne następstwa.

Otmuchów - atrakcje w mieście

Poza Jeziorem Otmuchowskim miasto ma do zaoferowania także wiele innych atrakcji. Jednym z najcenniejszych zabytków jest monumentalny zamek biskupi z XIII wieku, nazywany często "opolskim Wawelem". W centrum uwagę przyciąga również piękny rynek z renesansowym ratuszem i zabytkowymi kamienicami. Turyści chętnie odwiedzają także kościół św. Mikołaja i Franciszka Ksawerego z charakterystyczną wieżą widokową, z której rozciąga się panorama na miasto i jezioro.