Śmiertelny wypadek w Opolu. Nie żyje 73-latka potrącona na pasach

Śmiertelny wypadek w Opolu. Nie żyje 73-letnia piesza potrącona na pasach

Do dramatycznego w skutkach zdarzenia drogowego doszło w środę, 4 marca 2026 roku, tuż po godzinie 12.40 na ulicy Horoszkiewicza w Opolu. Zgodnie z pierwszymi ustaleniami policjantów, 70-letni mężczyzna kierujący samochodem marki Skoda potrącił 73-letnią kobietę, która przechodziła przez jezdnię po oznakowanym przejściu dla pieszych. Poszkodowana seniorka w bardzo ciężkim stanie została natychmiast przetransportowana do szpitala. Niestety, mimo wysiłków lekarzy, jej życia nie udało się uratować i kobieta zmarła w wyniku odniesionych obrażeń.

Policja i prokuratura wyjaśniają przyczyny tragedii na Horoszkiewicza

Na miejscu wypadku przez kilka godzin pracowali policjanci z opolskiej drogówki oraz grupa dochodzeniowo-śledcza. Wszystkie czynności, w tym szczegółowe oględziny miejsca zdarzenia i zabezpieczenie śladów, prowadzone były pod ścisłym nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze zebrali materiał dowodowy oraz przesłuchali świadków, aby móc jak najdokładniej odtworzyć przebieg tego tragicznego potrącenia. Postępowanie w tej sprawie prowadzi teraz Komenda Miejska Policji w Opolu, a jego celem jest wyjaśnienie wszystkich okoliczności prowadzących do śmierci pieszej.

Policja apeluje o ostrożność. Nisko zawieszone słońce może być niebezpieczne

W związku z tym tragicznym zdarzeniem policja po raz kolejny zwraca się z apelem do wszystkich użytkowników dróg o zachowanie szczególnej rozwagi i ostrożności. Funkcjonariusze przypominają, że zwłaszcza w rejonach przejść dla pieszych należy bezwzględnie zmniejszyć prędkość i zwiększyć koncentrację. Jako jeden z czynników ryzyka wskazują także warunki pogodowe, ponieważ nisko zawieszone, wiosenne słońce może skutecznie oślepiać kierowców i znacząco pogarszać widoczność na drodze. Kluczowe jest zatem dostosowanie prędkości do natężenia ruchu i panujących warunków, aby uniknąć podobnych tragedii w przyszłości.

Źródło: Policja.pl